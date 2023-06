Gli utenti Fitbit possono ora fare il login attraverso l’account Google

Sapevamo che sarebbe arrivato da un po’ di tempo, ma ora Google ha ufficializzato la transizione degli utenti Fitbit verso il login con le credenziali Google. Dal 6 giugno, il gigante della tecnologia introdurrà l’opzione per gli utenti Fitbit di accedere ai propri account utilizzando le proprie credenziali Google.

Quando ha annunciato l’imminente cambiamento in seguito all’acquisto da 2,1 miliardi di dollari del produttore di dispositivi indossabili, la società ha affermato che consentirà alle persone di spostare il proprio dispositivo sul proprio account Google quando sarebbe arrivato il supporto per l’accesso. Gli utenti avranno l’opportunità di modificare i propri dati durante il trasferimento e avranno la possibilità di gestire le proprie informazioni dalla pagina delle impostazioni di Google.

Sebbene per ora l’accesso con le credenziali Google sia solo un’opzione, presto gli utenti non avranno scelta. La società prevede di richiedere l’uso di un login Google per registrarsi per un nuovo account Fitbit e per attivare nuovi dispositivi sportivi e smartwatch quest’anno. E poi entro il 2025, terminerà del tutto il supporto per gli account Fitbit.

Coloro che intendono attenersi al marchio Fitbit dovranno semplicemente essere d’accordo nel collegare i propri dispositivi al proprio account Google. Il gigante della tecnologia presenta l’integrazione come un modo semplice per gli utenti di “gestire tutte le loro app connesse e i dispositivi associati“.

Ma sa anche che alcune persone saranno preoccupate per la privacy delle loro informazioni, quindi in precedenza ha affermato che non utilizzerà i dati sulla salute e il benessere degli utenti Fitbit per Google Ads.

