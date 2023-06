Guida pratica su come abilitare la 2FA su Fortnite e, più in generale, sugli account Epic Games.

Anche se Fortnite è stato rimosso dai negozi di dispositivi mobili, puoi comunque scaricarlo tramite il client di Epic Games. In quanto tale, Fortnite rimane uno dei giochi battle royale più popolari su Android. Ma sai cosa dicono: più sono grandi, più sono suscettibili agli hacker.

L’autenticazione a due fattori, o 2FA in breve, aggiunge un altro livello di sicurezza al tuo account. In pratica, ciò significa che avrai bisogno di un codice per accedere su un nuovo dispositivo. Ciò include la generazione di un codice una tantum in un’app di autenticazione o la ricezione di un codice sulla tua e-mail o direttamente sul tuo smartphone Android.

2FA richiede solo pochi minuti per essere configurato in Fortnite e fa molto per proteggere il tuo account. In questa guida, ti mostriamo precisamente come impostare 2FA in Fortnite.

Come impostare la 2FA in Fortnite

Epic Games ti offre diverse opzioni 2FA tramite le impostazioni dell’account.

Vai al tuo account web di Epic Games e seleziona Password e sicurezza dal menu a sinistra.

Scorri verso il basso per trovare l’autenticazione a due fattori.

A questo punto, puoi scegliere tra tre opzioni, se desideri utilizzare 2FA tramite e-mail, SMS o un’app di autenticazione.

Di seguito abbiamo dettagliato come funziona ciascuno.

App di autenticazione di terze parti

Questa opzione abilita 2FA tramite un’app di autenticazione di terze parti come Google Authenticator o Aegis. Fare clic sul pulsante a destra per abilitarlo.

Apri un’app di autenticazione di terze parti e scansiona il codice QR.

D’ora in poi, ogni volta che Epic Games richiederà l’autenticazione a due fattori, troverai un codice temporaneo nella tua app.

Autenticazione SMS

Se opti per l’autenticazione via SMS, Epic Games utilizzerà il tuo numero di telefono registrato per inviarti il ​​codice. Abilita l’autenticazione SMS e inserisci il tuo numero di telefono nella schermata che appare. Con questa opzione abilitata, riceverai un SMS con il codice di sicurezza su richiesta.

Facciamo presente però che questo è il metodo meno sicuro per utilizzare la 2FA.

Autenticazione e-mail

L’autenticazione e-mail funziona in modo simile all’autenticazione SMS, ma utilizza invece la tua e-mail. Ogni volta che richiedi un codice di sicurezza 2FA, il codice verrà inviato all’indirizzo e-mail associato al tuo account Epic Games.