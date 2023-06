Una fonte interna svela i dettagli del nuovo Google Tensor G3

Con il lancio di Pixel 6, Google ha introdotto una nuovissima gamma di SoC. Chiamata Google Tensor, è il risultato di una partnership duratura con la divisione dei semiconduttori di Samsung e il talento ingegneristico di Google. E mentre ci stiamo lentamente avvicinando al lancio di Google Pixel 8, le speculazioni sul Tensor G3 sono emerse a destra e a manca.

Grazie a una fonte all’interno di Google, non è più necessario fare affidamento su voci e speculazioni. Ora sono disponibili dati concreti relativi al processore di Google Pixel 8.

Nome in codice Zuma, ora abbiamo tutte le cose necessarie per dare una prima occhiata al Google Tensor G3. Quindi, tuffiamoci e vediamo come si confronterà effettivamente con i predecessori.

Google Tensor G3 userà i core ARM v9.0

A dire il vero, il Google Tensor G2 trovato nella serie Pixel 7 era un chipset piuttosto poco interessante. Le sue prestazioni della CPU erano scarse rispetto allo Snapdragon 8 Gen 2. Dopotutto, quando sono stati rilasciati i Google Pixel 7, i core del SoC erano già due generazioni indietro rispetto alla concorrenza.

Per darti un’idea migliore, il chipset Tensor G2 è arrivato con un layout core 4+2+2. In confronto, la maggior parte degli altri fornitori di chip ha utilizzato il layout 4+3+1 con un unico grande core. Quindi, l’unico cambiamento SoC che Google Pixel 7 ha visto dalla serie Pixel 6 è stato un aggiornamento di fascia media.

Ma con Google Tensor G3, Google renderà finalmente la serie Pixel 8 più aggiornata. Google ha completamente riprogettato il blocco della CPU. Utilizzerà i core ARMv9 (la prima generazione, non la seconda annunciata solo qualche giorno fa). Google ha anche modificato il layout principale. Pertanto, i nuovi dispositivi non verranno forniti con un’insolita configurazione 4+2+2.

Il Tensor G3 di Google Pixel 8 verrà fornito con nove core della CPU. Tra questi, quattro sono piccoli Cortex A510, quattro sono Cortex A715 e uno è Cortex X3. Tutti questi core hanno visto un aumento significativo in termini di frequenze che porterà a un salto di prestazioni maggiore rispetto al Tensor G2.

Core G1 (Pixel 6) G2 (Pixel 7) G3 (Pixel 8) Big Cores 2x Cortex-X1 @ 2.8GHz 2x Cortex-X1 @ 2.85GHz 1x Cortex-X3 @ 3.0GHz Mid Cores 2x Cortex-A76 @ 2.25GHz 2x Cortex-A78 @ 2.3GHz 4x Cortex-A715 @ 2.45GHz Little Cores Cortex-A55 x4 @ 1.8GHz 4x Cortex-A55 @ 1.8GHz 4x Cortex-A510 @ 2.15GHz

Inoltre, la configurazione con boost di frequenza farà competere il Tensor G3 con le prestazioni dei SoC di punta del 2022.

Ma sì, la serie Google Pixel 8 rimarrà leggermente indietro rispetto ai chip che utilizzano i core ARMv9.2 lanciati di recente. Ora, tutto ciò che richiederanno i dispositivi Google Pixel 8 è un robusto sistema di raffreddamento. In caso contrario, la nuova configurazione del SoC non sarà in grado di offrire le migliori prestazioni possibili.

