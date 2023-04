Google spiega perché la migrazione degli account Fitbit in Google è una buona cosa

Google ne parla da alcuni mesi, facendo del suo meglio per preparare i fedeli utenti Fitbit ai cambiamenti che stanno per arrivare. Con l’estate all’orizzonte, l’azienda ha nuovamente condiviso la notizia che gli account Fitbit saranno deprecati nei prossimi anni, rendendo necessario l’accesso al servizio utilizzando un account Google.

Ora, se questa è la prima volta che ne senti parlare come utente Fitbit, non preoccuparti. La transizione non avverrà per un altro paio di anni, con un account Google che diventerà obbligatorio solo nel 2025. Tuttavia, i nuovi utenti dovranno utilizzare un account Google a partire da questa estate.

Detto questo, Google offre opzioni agli utenti esistenti, come la possibilità di trasferire un account Fitbit a un nuovo account Google. Ma i nuovi utenti Fitbit dovranno iniziare con un account Google in estate, il che ha senso per mantenere le cose meno complicate.

I vantaggi secondo Google

Mentre i veterani del servizio potrebbero non essere contenti del cambiamento, il passaggio a Google porta alcuni vantaggi aggiuntivi. Forse il più importante è la privacy e la sicurezza. Sebbene Google sia la società madre di Fitbit, si è impegnata a non utilizzare nessuno dei dati archiviati dagli utenti Fitbit per la sua attività pubblicitaria. Inoltre, l’azienda afferma che con un account Google ci saranno migliori controlli sulla privacy, rendendo più semplice la gestione di tutte le informazioni dell’utente.

Forse la cosa più importante è che l’esperienza Fitbit che è stata creata nel corso degli anni rimarrà relativamente la stessa, con i dati sulla salute e sul benessere che rimangono intatti. Coloro che utilizzano già un account Google saranno felici di sapere che una volta completato il passaggio a un account Google, non avrai più bisogno di una password separata per ciascun servizio e potrai invece fare affidamento solo sulla password del tuo account Google.

Come accennato in precedenza, questa sarà una scelta per gli utenti Fitbit esistenti, ma per chiunque inizi con un nuovo account in estate, verrà richiesto di utilizzare o creare un account Google.

Per quanto riguarda una data di inizio ufficiale, Google non ha condiviso tali informazioni, ma probabilmente puoi aspettarti di saperne di più man mano che il tempo si avvicina. Al più presto, Google potrebbe avviare la procedura obbligatoria dell’account Google a giugno, con l’ultimo mese in arrivo a settembre.

Tutti gli utenti dovranno utilizzare un account Google entro il 2025, quindi potrebbe essere una buona idea iniziare in anticipo nel caso in cui si riscontrino problemi.

via