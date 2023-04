Firefox 112 ufficiale: su Android arriva, dopo quasi 10 anni, una gesture molto familiare

Negli ultimi anni, Google Chrome ha mantenuto il suo posto come il browser Web più popolare tra i sistemi operativi, soprattutto perché rimane all’avanguardia offrendo agli utenti le funzionalità più recenti (e perché viene pre-installato su Android). Nel frattempo, la concorrenza che comprende browser come Microsoft Edge, Bromite e Mozilla Firefox, sta ancora recuperando terreno. Prendi, ad esempio, Firefox v112 su Android, che solo ora ha aggiunto il supporto per la gesture che permette il refresh della pagina con uno swipe verso il basso, una funzionalità che Google Chrome ha raccolto molte lune fa.

Le novità di Firefox 112 su Android

Fino ad ora, gli utenti di Firefox dovevano toccare il pulsante Ricarica accanto alla barra degli indirizzi su Android per aggiornare la pagina. Chrome offre questo pulsante nel menu di overflow, perché supporta il trascinamento verso il basso (scorrimento oltre la parte superiore della pagina) per aggiornare dal 2015, una funzionalità resa popolare da Twitter nel 2010.

Questo gesto è ora una seconda natura per quasi tutti gli utenti Android perché diversi altri browser e app Android ora lo supportano. Quasi un intero decennio dopo, Mozilla lo aggiunge come funzionalità stabile a Firefox 112 su Android.

Mozilla era già piuttosto in ritardo alla festa quando ha aggiunto il supporto per il gesto di aggiornamento della pagina alla build di Firefox Nightly circa un paio di anni fa. Tuttavia, gli sviluppatori del browser hanno impiegato molto tempo per risolvere i problemi iniziali riscontrati durante i test, lasciando gli utenti del canale stabile dipendenti dai componenti aggiuntivi di Firefox (supporto di cui Firefox è fiera).

Il lungo elenco di problemi è probabilmente il motivo per cui questa funzione non è arrivata prima. Ora che questa funzionalità fondamentale si sta diffondendo ampiamente, sarà più facile per chiunque abbandoni Chrome o i suoi rivali come Samsung Internet, sentirsi a casa con Firefox.

Ad ogni modo, con l’ultimo aggiornamento gli utenti possono anche scegliere di imporre la conferma ogni volta che i collegamenti reindirizzano a un’altra app.

L’aggiornamento corregge anche alcuni bug e problemi di sicurezza, come timeout di geolocalizzazione, errori con video a 10 bit e quando i video di YouTube escono casualmente e passano alla modalità verticale quando si modifica la velocità o la qualità di riproduzione.

Download Firefox 112

Firefox v112 è già in fase di distribuzione graduale su Google Play Store, quindi ti suggeriamo di controllare manualmente gli aggiornamenti se non disponi ancora della funzione.

via