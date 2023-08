TikTok costretta a far scegliere agli utenti UE se vogliono o meno un feed personalizzato nella scheda “per Te”

TikTok sta apportando enormi cambiamenti per gli utenti dell’UE al fine di rispettare la scadenza del 28 agosto che le autorità della regione hanno imposto alle aziende per conformarsi al Digital Services Act (DSA). Forse il più grande cambiamento che gli utenti incontreranno è la possibilità di decidere se consentire o meno agli algoritmi di alimentare la loro pagina Per Te.

“Presto”, ha annunciato il servizio, gli utenti della regione potranno disattivare la personalizzazione. Se lo faranno il loro “Per Te” sarà popolato con video popolari nella loro posizione e da tutto il mondo invece di contenuti su misura per loro.

Quando cercano un argomento in particolare, i risultati includeranno anche video popolari nella loro regione e contenuti nella loro lingua preferita. Possono ancora accedere ai feed Seguiti e Amici per vedere i post delle persone che seguono, ma ora entrambi mostreranno una sequenza temporale cronologica anziché una basata sul loro profilo.

Ai sensi del DSA, “i fornitori di piattaforme online molto grandi“, di cui TikTok è incluso, sono tenuti a garantire che gli utenti possano “godere di opzioni alternative che non si basano sulla profilazione” come parte dei loro “sistemi di raccomandazione”. Ciò significa che devono offrire un’opzione che presenti i loro contenuti agli utenti in un modo che non utilizzi i loro dati personali.

Come osserva TechCrunch, sarà un enorme cambiamento per TikTok in UE, visto che la maggior parte del suo successo è attribuito all’algoritmo che alimenta la sua pagina Per Te. Il suo formato scorrevole pieno di video rivolti a utenti specifici è ciò che rende l’app così avvincente.

Oltre a introdurre una scheda Per Te alternativa, TikTok sta implementando un’ulteriore opzione di segnalazione per gli utenti europei per i contenuti che ritengono non dovrebbero essere consentiti sulla piattaforma. Se il servizio decide che non viola le sue linee guida generali dopo la revisione, un nuovo team dedicato di moderatori lo esaminerà per vedere se viola le leggi nella regione.

TikTok può quindi limitare l’accesso al video segnalato solo all’interno di quel paese o dell’intera UE.

Il social network inizierà anche a fornire agli utenti in Europa maggiori dettagli sulle sue decisioni di moderazione dei contenuti, ad esempio perché i post con informazioni false non sono idonei per la raccomandazione. Infine, ha affermato che non offrirà più pubblicità personalizzata agli utenti in Europa di età compresa tra 13 e 17 anni in base alle loro attività.

