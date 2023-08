Cos’è iRacing e perché è così popolare per il sinracing

In passato vi abbiamo parlato di Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione, due fra i migliori giochi di simracing presenti su PC e console. Ma chiaramente non sono i soli. C’è un altro grande titolo molto popolare che probabilmente ha più giocatori di entrambi messi assieme: stiamo parlando di iRacing.

iRacing è un simulatore di corse. Ciò significa che è un gioco progettato per essere il più vicino possibile al mondo reale. Se stai cercando di passare da un gioco arcade come Need For Speed direttamente a iRacing, avrai un grande shock.

Il titolo si concentra principalmente sulla creazione di un ambiente di gioco che imiti la guida della vita reale il più fedelmente possibile, incluso l’uso di auto e piste scansionate con LIDAR.

Requisiti minimi per giocare ad iRacing

Essendo disponibile solamente su PC, gli sviluppatori di iRacing hanno strutturato il gioco in maniera tale che si adatti a una grande varietà di hardware. Ciò significa che vi sono dei requisiti minimi e dei requisiti consigliati per poter godersi il titolo di simracing al meglio.

Requisiti di sistema Minimi Consigliati OS Windows 8.1, 64-Bit, Windows 10 64-Bit Windows 8.1, 64-Bit, Windows 10 64-Bit CPU 4 core o meglio 8 core o meglio Memoria 16 GB RAM 32 GB RAM Grafica Nvidia GeForce GTX 1050 o Radeon AMD RX 550 o meglio Nvidia 2080Ti oo AMD Radeon VII DirectX Versione 11 Versione 11 Network ADSL/FTTC FTTC/FTTH Spazio di archiviazione 16 GB (SSD o HDD) 32 GB (SSD o HDD)

Quanto costa iRacing

iRacing è diverso dalla maggior parte dei giochi in quanto non lo acquisti ma ti ci abboni, proprio come Netflix o Spotify. Per questo motivo può diventare piuttosto costoso da giocare.

I piani partono da 10,99 al mese (il primo mese, poi 14,99 euro), con alcune offerte introduttive disponibili su Steam come 55,99 euro per 6 mesi o 83,99 euro per 12 mesi.

Tuttavia, anche questo non ti dà tutto, visto che ci sono alcuni circuiti e auto bloccate dietro ulteriori paywall. Per quanto iRacing sia buono, i costi possono accumularsi molto rapidamente. Tuttavia ha una comunità dedicata e amichevole con molte categorie di configurazione fissa che significa che non devi passare ore a mettere a punto ogni macchina per ogni tracciato.

Che tipo di gare ci sono

A differenza di Assetto Corsa Competizione che figura solamente le auto e i circuiti del campionato GT3 e GT4, in iRacing sono presenti molte diverse serie di gare, alcune delle quali corrispondono a serie di gare che si svolgono nella vita reale.

Ci sono quattro discipline di corse automobilistiche disponibili per i giocatori: strada, ovale, strada sterrata (composta da rallycross e corse di camion dei trofei) e ovale sporco. Ogni serie ha tre tipi di sessione per una determinata settimana: prove libere, qualifiche o cronometro.

Ogni serie ha il proprio campionato stagionale per Race e Time Trial, e anche una modalità Time Attack separata, non basata sulla serie. Gli utenti possono creare le proprie sessioni di gara o di allenamento e le proprie serie e stagioni complete utilizzando rispettivamente le funzionalità Hosted Sessions e Leagues.

Cos’è il Safety Rating di iRacing

Il sistema di valutazione della sicurezza in iRacing è un sistema rudimentale e senza colpa per determinare quanto sia “sicuro” un giocatore in pista. Il sistema penalizza un giocatore per “punti incidente” deducendoli dalla sua valutazione di sicurezza.

Esempi di cose che potrebbero comportare punti incidenti sarebbero l’uscita di pista, la perdita di controllo dell’auto e il contatto con un oggetto (di solito una barriera o un muro) o un’altra auto. I giocatori possono essere penalizzati durante il gioco o squalificati da una sessione per aver accumulato troppi punti incidente.

Questo punteggio è importante in quanto alcune gare hanno come requisito fondamentale un Safety Rating di un certo livello, così da assicurare agli altri partecipanti che solamente i “giocatori puliti” partecipino.