Assetto Corsa vs Assetto Corsa Competizione: quali sono le differenze?

Continuiamo la nostra rubrica sul sim racing e, dopo avervi mostrato quali sono le componenti hardware principali per entrare in questo mondo e dopo avervi mostrato i migliori simulatori di guida del 2023, entriamo nello specifico delle differenze fra Assetto Corsa vs Assetto Corsa Competizione. Perché, nonostante condividano quasi lo stesso nome e siano sviluppati dalla stessa software house, vi sono significative differenze fra i due giochi.

Cos’è Assetto Corsa?

Assetto Corsa è un simulatore di guida che mira a offrire ai giocatori un’esperienza di corsa estremamente diversificata, con la massima varietà possibile quando si tratta di discipline di sport motoristici, auto stradali e luoghi.

È diventato disponibile in accesso anticipato per gli utenti di PC durante le fasi successive del 2013. Il gioco è stato ufficialmente rilasciato il 19 dicembre 2014 su Steam, con le versioni per Playstation 4 e Xbox One finalmente apparse nell’agosto 2016.

La software house italiana Kunos Simulazioni ha da tempo interrotto il supporto attivo per la sim, a seguito di diversi pacchetti di contenuti scaricabili.Tuttavia, una community di modder tiene vivo il gioco grazie all’aggiunta di sempre nuovi contenuti.

Facciamo presente che Assetto Corsa 2 dovrebbe uscire ufficialmente nel 2024.

Cos’è Assetto Corsa Competizione

Assetto Corsa Competizione è il gioco ufficiale del campionato di sport motoristici GT World Challenge nel mondo reale, inizialmente intitolato Blancpain Endurance Series. Simula solo la serie di competizioni GT World Challenge, con solo le piste e le auto viste in questi eventi.

È stato creato anche da Kunos Simulazioni e lanciato per gli utenti PC il 29 maggio 2019, seguito dalle versioni PS4 e Xbox One a giugno 2020 e dalle nuove versioni PS5 e Xbox Series X|S il 22 marzo 2022.

Assetto Corsa vs Assetto Corsa Competizione: le principali differenze

In Assetto Corsa puoi guidare una Fiat 500 Abarth intorno a Brands Hatch, un moderno prototipo di Le Mans intorno a Spa o un’auto GT storica intorno al Nordschleife. Le opportunità sono apparentemente infinite, potresti persino andare in drag racing o andare alla deriva se lo desideri. Questo gioco non è legato a nessuna serie ufficiale, dando agli sviluppatori la libertà creativa di uscire e rendere il gioco il più versatile possibile.

Assetto Corsa Competizione nel frattempo si concentra esclusivamente sulle corse GT con l’attrazione principale che sono le auto GT3 utilizzate nella serie ufficiale GT World Challenge. Queste auto vengono aggiornate ogni stagione con le rispettive livree ufficiali.

Al momento del lancio sono state incluse anche alcune categorie di supporto, ovvero le vetture Lamborghini Huracan SuperTrofeo e una Porsche 911 Cup Car. Da allora è stato rilasciato il DLC che aggiunge una varietà di auto GT4 e si prevede che in futuro verranno aggiunte altre categorie di supporto a marca singola.

Invece che concentrarsi sulla quantità, come in Assetto Corsa, l’attenzione di Kunos Simulazioni si è concentrata completamente sulla qualità.

La fisica e il motore grafico è lo stesso

Facciamo presente che Assetto Corsa e Assetto Corsa Competizione condividono la stessa fisica e lo stesso motore grafico. Entrambi hanno una gamma di caratteristiche simili quando li si confronta a livello tecnico.

La complessità in entrambi è ai vertici della categoria ed è più che sufficiente per farti sentire come se stessi guidando un’auto vera su una pista vera.