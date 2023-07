I migliori giochi di sim racing del 2023

La stagione 2023 delle corse automobilistiche si preannuncia come una delle più entusiasmanti finora, con le nuove generazioni di auto da rally, gare di resistenza e auto di F1 completamente consolidate e viste in azione. Più che mai, guardare i nostri sport preferiti ci fa venire voglia di prenderne parte noi stessi, il che ovviamente si traduce nel sim racing.

Qualche giorno fa abbiamo pubblicato una guida base al sim racing, spiegandovi che cos’è e quali sono le principali componenti hardware da acquistare per immergersi in questo mondo.Adesso invece vogliamo parlarvi dei migliori giochi di sim racing del 2023.

Oltre che a consentire di divertirsi a migliaia e migliaia di persone, il sim racing è anche dove le squadre vanno a trovare i loro prossimi professionisti. Inoltre è dove gli attuali professionisti vanno a rilassarsi e interagire con i loro fan – in effetti, basta guardare quanto tempo trascorrono gli attuali protagonisti del campionato di F1 correndo nel mondo virtuale, da Max Verstappen a Charles Leclerc, Lando Norris e oltre.

Ad ogni modo, queste sono le nostre scelte dei migliori giochi di sim racing nel 2023.

Assetto Corsa

Assetto Corsa è un videogioco di sim racing sviluppato dalla software house italiana Kunos Simulazioni. È progettato con un’enfasi su un’esperienza di corsa realistica con supporto per un’ampia personalizzazione e modificabilità.

Il gioco è stato rilasciato per la prima volta tramite il programma Steam Early Access l’8 novembre 2013, e ha lasciato ufficialmente l’Early Access come versione di rilascio finale il 19 dicembre 2014. Eh si, nel 2023 è un titolo uscito nel 2014 a essere il nostro numero 1.

Se sei su PC, la selezione – di auto e luoghi – è quasi infinita, grazie alla community di modding dedicata e attiva. I corridori sono altrettanto dediti, anche se la piattaforma manca del quadro disciplinare per allontanare i piloti più seri da quelli con meno disciplina e un debole per il contatto.

Per lo meno Assetto Corsa è un ottimo gioco su cui sviluppare le tue abilità di guida, se non il migliore per partecipare a corse ai massimi livelli.

rFactor 2

La serie rFactor è un franchise di sim racing in giro ormai da 20 anni, con l’originale che ha sviluppato un enorme seguito di culto grazie alla sua versatilità con le modifiche. Tale era la sua resistenza che la base di giocatori ha reso il titolo del 2005 un duro rivale da battere per il sequel in uscita nel 2013.

Fortunatamente, il sequel ha anche abbracciato la ricchezza del potenziale nei contributi degli utenti di alta qualità. Quasi tutti i tipi di auto, quasi tutte le epoche su quasi tutte le piste a cui puoi pensare, tale è la bellezza di un titolo guidato dalla community.

Tutto ciò di cui hai bisogno è lo spazio su disco sul tuo PC per contenere tutto.

Gran Turismo 7

Lanciato nel marzo 2022, il tanto atteso ingresso della serie Gran Turismo nella next-gen ha davvero centrato l’obiettivo con un gioco che sembrava una lettera d’amore alla storia dell’automobilismo.

La manovrabilità era un po’ troppo dura, ma Polyphony è stata completamente proattiva negli aggiornamenti per risolvere questo problema, sia in termini di fisica di guida intrinseca che di modelli di pneumatici, nonché problemi di progressione e ricompensa.

Un anno dopo, GT7 è un gioco estremamente giocabile e gratificante che, con un supporto rassicurante, sta effettivamente mantenendo l’entusiasmo e le promesse. Nonostante lo slogan “Real Driving Simulator”, è ancora più un punto di ingresso per le corse sim, piuttosto che la destinazione.

Forza Motorsport

Anche se i sim racer esperti si faranno beffe, il franchise di Forza Motorsport ha il suo posto. Insieme a Gran Turismo, è il punto di ingresso AAA in un mondo che diventa sempre più di nicchia man mano che vai in profondità.

Tutti hanno iniziato con uno di loro, almeno nell’ultimo decennio. In realtà Forza Motorsport non è ancora uscito, visto che l’arrivo è fissato per il 10 ottobre.

Gran Turismo ha promesso e consegnato una grafica straordinaria, una carriera avvincente, una buona fisica e nostalgia di GT e ha ricevuto superbi DLC, patch e aggiornamenti nell’ultimo anno. Forza promette più o meno lo stesso, con l’aggiunta di una IA di nuova generazione.