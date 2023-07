Google Gemini sarà un LLM rivoluzionario, molto più di GPT-4

Nella sfera in evoluzione dell’intelligenza artificiale (AI), il braccio di ricerca di Google, DeepMind, è rimasto costantemente all’avanguardia, guidando progressi significativi e fornendo contributi pionieristici. DeepMind ha recentemente fatto un formidabile annuncio, rivelando i piani per il loro nuovo ambizioso progetto: un sistema di intelligenza artificiale chiamato Gemini.

L’influenza di AlphaGo

Il record di successi di DeepMind è evidente in AlphaGo, un rivoluzionario programma di intelligenza artificiale che ha inciso il suo nome nella storia sconfiggendo un campione del mondo nel gioco strategico “Go” nel 2016.

Ora, DeepMind è pronto a conquistare ancora una volta il mondo della tecnologia con lo sviluppo di Gemini. Il modello è costruito sulla base delle strategie vincenti di AlphaGo, fondendo le tecniche di risoluzione dei problemi di AlphaGo con potenti capacità di elaborazione del linguaggio, alzando così il livello delle capacità di intelligenza artificiale.

La padronanza di AlphaGo nella risoluzione dei problemi, in particolare il suo uso dell’apprendimento per rinforzo, una tecnica che implica l’apprendimento da prove e feedback ripetuti, sosterrà le capacità di Gemini.

Google Gemini sarà migliore anche di GPT-4

Il CEO di DeepMind, Demis Hassabis, afferma con coraggio che Gemini non solo eguaglierà ma supererà GPT-4, il motore che alimenta il famoso chatbot ChatGPT (oltre che Bing Chat). A differenza di GPT-4, il design di Gemini gli consentirà di gestire qualsiasi dato o attività senza bisogno di modelli specializzati. Gemini dovrebbe rivoluzionare i sistemi di intelligenza artificiale generando contenuti originali che vanno oltre i vincoli del suo set di formazione.

Mentre Gemini è ancora in fase di sviluppo, è già suscitato interesse e anticipazione in tutto il mondo. Il modello in sviluppo presso DeepMind mira a offrire risposte più innovative, uscendo dai vincoli dei suoi dati di formazione per fornire contenuti “fuori script”.

Dato che anticipiamo con impazienza il lancio di Gemini, vale la pena notare il potenziale che questo sistema AI detiene nel trasformare il panorama tecnologico. Combinando i punti di forza delle capacità di risoluzione dei problemi di AlphaGo con le capacità linguistiche superiori di grandi modelli, Gemini rappresenta un significativo passo avanti per la tecnologia AI.

Mentre è troppo presto per determinare se Google riuscirà a superare GPT-4 e altre tecnologie di intelligenza artificiale con Gemini, il track record di DeepMind, combinato con gli ambiziosi obiettivi del nuovo LLM, lo rendono sicuramente un progetto da guardare nei prossimi mesi.

