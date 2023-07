Chat GPT, la nuova frontiera della scrittura

L’intelligenza artificiale (AI) sta prendendo piede in ogni settore, incluso quello della scrittura. Negli ultimi tempi non si sente quasi parlare d’altro e, in particolare l’attenzione è puntata su Chat GPT, un software in grado di elaborare e comprendere testi in maniera del tutto autonoma, imitando il linguaggio degli esseri umani.

Grazie all’utilizzo di tali strumenti, addetti alla redazione di contenuti e non solo, possono ridurre in modo significativo i tempi, sia in termini di ricerca di materiale sia di elaborazione; questo strumento, inoltre, si rivela molto utile anche per coloro che pur non lavorando come scrittori o giornalisti, si ritrovano a redigere articoli.

L’impiego dell’AI è alla portata di tutti, liberi professionisti e dipendenti: basta avere una connessione di rete e un dispositivo di collegamento con tastiera o sistema touchscreen, per iniziare a scrivere testi partendo dall’impostazione dei concetti chiave.





Chat GPT, un grande aiuto per l’attività

Se ben utilizzata, Chat GPT può dare una marcia in più al proprio lavoro: abbatte i tempi da dedicare alla redazione dei testi, realizzando in modo automatico bozze di qualità media con una buona percentuale di frasi di senso compiuto, spesso nell’arco di una manciata di secondi.

Per ottenere il contenuto desiderato, basta andare sulla barra di ricerca del tool e impostare parole chiave o brevi frasi di senso compiuto che riassumano il testo richiesto; dopodiché basta cliccare su Invio e attendere il risultato della ricerca.

A questo punto, è opportuno leggere attentamente quanto il sistema ha restituito, per verificare eventuali errori. Sarà possibile, quindi, effettuare le opportune correzioni e rielaborazioni in linea con il proprio stile di scrittura.

La tecnologia appena descritta viene impiegata in vari ambiti, oltre a quello del copywriting e dell’editing: esistono chatgpt per gli avvocati e per altre figure professionali, alle quali è opportuno affiancare le funzionalità di PDFelement.

Questa combinazione permette una maggiore efficienza del flusso di lavoro, in quanto semplifica la ricerca, le traduzioni, l’estrazione di dati e molto altro.

PDFelement, il tool per migliorare le prestazioni dell’AI

Disponibile sia in versione free sia in abbonamento per Windows, macOS, Android e iOS, PDFelement di Wondershare, permette di realizzare, annotare, modificare e convertire i file PDF in altri formati. Ha un’interfaccia intuitiva, essenziale ma con tutte le funzionalità accessibili e consente di inserire link esterni e interni.

Tra i migliori tool di ultima generazione, vale la pena ricordare PDFelement con funzione chatgpt perfetto per rendere ancora più rapida l’elaborazione automatica di testi, in italiano e in altre lingue. Il programma, infatti, consente anche di fare traduzioni in maniera semplice ed efficace.

Tuttavia, tale strumento non si limita alla redazione di testi: gli sviluppatori di software hanno messo a punto sistemi di chatgpt con contabilità, ideali per commercialisti, consulenti finanziari, operatori bancari, uffici amministrativi pubblici e privati.





Vantaggi di PDFelement e dell’Intelligenza Artificiale

Questo prodotto digitale è disponibile in 3 versioni, tra cui una business dedicata alle aziende di piccole, medie e grandi dimensioni; è possibile provare una demo prima della sottoscrizione di un abbonamento, in modo da testarne le funzionalità.

L’azienda cinese Wondershare, leader nel mondo digitale da oltre 20 anni, propone anche l’acquisto di una licenza permanente a un prezzo conveniente.

Anche la semplicità di installazione rientra fra i punti di forza di questo programma, così come la rapidità di accesso a tutte le funzionalità; oltre a realizzazione, modifica, annotazione e conversione di file, ne sono disponibili anche altre, come:





compressione

unione di uno o più documenti

di uno o più documenti evidenziatore su parti di testo

su parti di testo confronto tra PDF

tra PDF inserimento di note a piè di pagina e commenti

a piè di pagina e commenti firma digitale

OCR (riconoscimento ottico dei caratteri).

Il sistema permette di proteggere i dati inseriti grazie all’inserimento di una password, per conservarli in sicurezza.



Il binomio ChatGPT e PDFelement è perfetto per ottimizzare i flussi di lavoro. Il software, fornito con ChatGPT preinstallato, è uno strumento che semplifica e velocizza moltissime attività professionali, non solo quelle relative alla scrittura di testi. E’ pero sempre necessario effettuare un controllo e una personalizzazione dei risultati, non dimenticando l’esigenza di superare i controlli anti-plagio. In definitiva, i tool automatici non potranno mai sostituire fortunatamente il lavoro di una persona.