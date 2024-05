Da oltre 10 anni a questa parte è sempre la stessa storia: Samsung Electronics compete con Apple nel mercato degli smartphone mentre la divisione Samsung Display fa affari con entrambi, riscuotendo un certo successo di vendite. E sembra che la questione si ripeterà anche per quanto riguarda la fornitura di schermi per il tanto atteso iPhone pieghevole di Apple.

Abbiamo sentito voci secondo cui Samsung Display starebbe cercando di rendere Apple il suo prossimo grande client per display pieghevoli. Dopo un’iniziale indecisione da parte di Apple, la sua posizione potrebbe essere cambiata, e un nuovo rapporto ora afferma che le due società hanno finalmente messo nero su bianco e firmato un contratto.

I dettagli di questo presunto contratto sono sconosciuti. Tuttavia, la fonte, citando fonti della catena di fornitura, afferma che Apple ha stretto un accordo con Samsung Display “per lo sviluppo di dispositivi pieghevoli”.

In altre parole, sembra che Samsung Display sarà effettivamente il fornitore di display pieghevoli di Apple, ma non è chiaro su quale dispositivo pieghevole le due società potrebbero lavorare. A giudicare da altre indiscrezioni, il primo dispositivo pieghevole di Apple potrebbe essere un iPhone pieghevole o un tablet di grandi dimensioni.

Rapporti di settore di dicembre affermano che Samsung Display si stava già ristrutturando per preparare le sue linee di produzione per soddisfare le richieste di Apple, nel caso in cui il colosso di Cupertino avesse deciso di saltare sul carro dei display pieghevoli.

Samsung Display sviluppa e migliora i display pieghevoli da molti anni ed è estremamente importante per l’azienda che i suoi sforzi di ricerca e sviluppo vengano ripagati (nel 2025 ad esempio introdurrà i display PHOLED). Sebbene il settore mobile di Samsung spedisca sempre più dispositivi pieghevoli ogni anno, la divisione display desidera che più clienti aumentino le vendite di display pieghevoli. Apple è quella grande.

Le voci dicono che il primo iPhone pieghevole di Apple potrebbe entrare in produzione di massa nel 2026 e essere messo in vendita più tardi nello stesso anno. Ci sono anche rapporti secondo cui la società potrebbe lavorare su un iPad o MacBook pieghevole da 20,3 pollici, che entrerebbe in produzione di massa nel 2025 e arriverebbe sul mercato nel 2026 o 2027.

Qualunque cosa Apple stia pianificando, Samsung Display ne avrà una parte importante grazie a questo accordo appena firmato, presupponendo che i rapporti siano corretti. Apple probabilmente darà nuova vita al segmento pieghevole e Samsung potrebbe finalmente avere una seria concorrenza.

