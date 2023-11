Un rapporto di The Elec afferma che Samsung potrebbe introdurre un nuovo tipo di display OLED fosforescente blu (PHOLED) nel 2025, sebbene gli osservatori del settore si aspettassero inizialmente un debutto nel 2024. Sembra che lo sviluppo del nuovo materiale utilizzato per i sub-pixel blu non stia procedendo bene.

I vantaggi dei display PHOLED in sviluppo da Samsung

L’attuale tecnologia di visualizzazione di Samsung implementa sub-pixel verdi e rossi fosforescenti, ma i diodi blu utilizzano ancora la fluorescenza. Quindi non puoi chiamarli PHOLED perché non è tecnicamente corretto. I nuovi diodi fosforescenti offrono un’efficienza luminosa interna del 100%, rispetto a quelli fluorescenti blu che arrivano al 25%.

Cosa vuol dire? i display OLED tradizionali convertono l’elettricità in luce in maniera non perfetta, emettendo anche calore, in gran parte. Per ogni unità di energia pompata nell’OLED fluorescente, il materiale emette il 25% di luce e il 75% di calore. Nel caso dei display PHOLED, quando il materiale fosforescente viene energizzato, il rapporto luce-calore diventa molto più efficiente nel creare luce: quasi il 100% di luce e zero calore.

Se Samsung riuscisse a realizzare diodi fosforescenti blu adeguati, ciò migliorerebbe potenzialmente un po’ l’efficienza energetica. Tuttavia, c’è un grosso avvertimento da considerare: la durata dei diodi fosforescenti blu è circa il 55% di quella dei diodi blu fluorescenti. Si tratta di un notevole inconveniente ed è per questo che alcune persone a conoscenza della questione non credono che Samsung sarà in grado di implementare questa tecnologia nei prodotti commerciali entro il 2025.

Non sappiamo se Samsung Display fornirà questi pannelli solamente alla divisione delle Smart TV o anche alla divisione mobile che si occupa dello sviluppo degli smartphone.

In ogni caso, Samsung continuerà i suoi sforzi di ricerca e sviluppo poiché sarà il primo produttore a produrre in serie pannelli PHOLED (oltre che diverse altre varianti), assicurandosi potenzialmente un enorme vantaggio di mercato nei prossimi anni

