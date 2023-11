A settembre, Google ha introdotto le Bard Extensions come un modo per gli sviluppatori di estendere le capacità del chatbot utilizzando dati legati ai propri progetti: dopo diverse integrazioni di base, ora quella per YouTube si è aggiornata con la possibilità di capire cosa sta succedendo in un video.

Google ha affermato che “sta muovendo i primi passi nella capacità di Bard di comprendere i video di YouTube“. Bard può specificamente “comprendere alcuni contenuti video in modo da poter avere una conversazione più ricca” al riguardo.

Se, ad esempio, stai cercando video su come preparare un tiramisu, ora puoi anche chiedere quante uova richiede la ricetta del primo video.

Bard che ottiene questa funzionalità è inquadrato come un aggiornamento dell’estensione YouTube, che in precedenza funzionava semplicemente come una ricerca video conversazionale.

Ciò avviene mentre YouTube sta testando separatamente la capacità di consentirti di “porre domande” sui video. Questa novità è al momento disponibile solamente per gli abbonati a YouTube Premium e presenta un chatbot in grado di riassumere video, consigliare contenuti correlati e dirti di più su un argomento. Nel caso di YouTube, attinge informazioni dal video e dal Web.

La funzionalità del “riepilogo” seguito da un collegamento YouTube rimane ferma al suo posto, con anche la possibilità di porre a Bard alcune domande successive. A differenza dell’analisi specifica del video, le funzionalità di riassunto YouTube di Google Bard sono disponibili per tutti gli utenti invece di essere ancora in fase di test.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che Bing Chat è stato ufficialmente rinominato in Copilot da Microsoft, unificando tutti i servizi di IA generativi presenti nel suo portfolio.