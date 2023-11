Sam Altman torna in OpenAI come CEO dopo che il suo licenziamento cinque giorni fa ha lanciato l’azienda su una delle montagne russe più selvagge della storia della tecnologia. Tornerà anche l’ex presidente Greg Brockman, che si è dimesso venerdì per protesta.

Tutta la vicenda fra OpenAI e Sam Altman

La sequenza temporale dell’ultima settimana sembra quasi una telenovela. Tutto è iniziato con lo scioccante licenziamento del CEO Altman nella tarda giornata di venerdì 17 novembre, seguito dall’annuncio di Brockman che ci saremmo licenziati per protesta. OpenAI ha quindi nominato il CTO Mira Murati CEO ad interim. Il consiglio ha dichiarato che Altman è stato licenziato per non essere stato “coerentemente sincero” nelle comunicazioni, un commento confuso che ha solo generato ulteriori speculazioni.

Il dramma è continuato nel fine settimana, poiché Nadella sarebbe stato “furioso” per la decisione, in particolare perché Microsoft ha ricevuto solo pochi minuti di preavviso prima che la decisione fosse rivelata pubblicamente. Sabato ha annunciato che Microsoft “rimane impegnata” nella sua partnership con OpenAI, ma allo stesso tempo ha rivelato che stava assumendo Altman per dirigere una nuova divisione AI. Entro la fine del fine settimana, Murati è stato sostituito come CEO dal co-fondatore di Twitch Emmett Shear.

Lunedì, quasi l’intero staff di OpenAI ha dichiarato al consiglio di amministrazione in una lettera aperta che si sarebbe dimesso e si sarebbe unito alla nuova filiale di Microsoft (il cui interesse in OpenAI è decisamente ampio) se Altman non fosse tornato nella società come CEO. Le cose non sembravano andare bene quando il consiglio non ha risposto alla lettera entro il termine stabilito, nonostante un post del co-fondatore Ilya Sutskever si prendesse la colpa per la situazione. Ad aggravare le cose, Shear ha minacciato di dimettersi dalla carica di CEO, dicendo che il licenziamento di Altman è stato “gestito molto male”.

Ieri è stato riferito che Altman stava nuovamente negoziando con il consiglio per tornare come amministratore delegato. Tuttavia, fino a poche ore fa, sembrava ancora che Altman si sarebbe diretto verso Microsoft e forse avrebbe portato con sé molti dipendenti di OpenAI. Secondo quanto riferito, la minaccia di Shear di dimettersi ha acceso un fuoco nel consiglio di amministrazione di OpenAI, che ha riavviato seriamente i negoziati con Altman, portando all’annuncio di oggi che, dopotutto, sarebbe tornato.

Cosa succederà ora ai piani alti di OpenAI

Il CdA originale di OpenAI è stato sciolto e sostituito da un nuovo consiglio temporaneo di tre membri con Bret Taylor (presidente), Larry Summers e il membro del consiglio originale Adam D’Angelo, ha detto la società in un post su X.

We have reached an agreement in principle for Sam Altman to return to OpenAI as CEO with a new initial board of Bret Taylor (Chair), Larry Summers, and Adam D'Angelo. We are collaborating to figure out the details. Thank you so much for your patience through this. — OpenAI (@OpenAI) November 22, 2023

L’accordo è stato siglato “in linea di principio” e deve ancora essere approvato da tutte le parti. L’unico compito del consiglio iniziale sarà quello di esaminare e nominare un consiglio permanente con un massimo di 9 membri che ripristinerà la governance di OpenAI. Uno di questi posti andrà probabilmente a Microsoft e allo stesso Altman, ha riferito The Verge.

Altman ha confermato la notizia in un post separato. “Con il nuovo consiglio di amministrazione e con il supporto di Satya, non vedo l’ora di tornare in OpenAI e di consolidare la nostra forte partnership con [Microsoft]“, ha affermato. Ciò significa che Altman non si unirebbe a Microsoft, dopotutto, anche se ha aggiunto che sentiva che la sua decisione in quel momento “era la strada migliore per me e per il team“.

i love openai, and everything i’ve done over the past few days has been in service of keeping this team and its mission together. when i decided to join msft on sun evening, it was clear that was the best path for me and the team. with the new board and w satya’s support, i’m… — Sam Altman (@sama) November 22, 2023

“Siamo incoraggiati dai cambiamenti nel consiglio di amministrazione di OpenAI“, ha aggiunto il CEO di Microsoft Satya Nadella in un altro post. “Crediamo che questo sia un primo passo essenziale verso una governance più stabile, ben informata ed efficace“.

We are encouraged by the changes to the OpenAI board. We believe this is a first essential step on a path to more stable, well-informed, and effective governance. Sam, Greg, and I have talked and agreed they have a key role to play along with the OAI leadership team in ensuring… https://t.co/djO6Fuz6t9 — Satya Nadella (@satyanadella) November 22, 2023

Un altro importante investitore di OpenAI, Thrive Capital, ha rilasciato una dichiarazione definendo il ritorno di Altman “il miglior risultato per l’azienda, i suoi dipendenti, coloro che si basano sulle loro tecnologie e il mondo in generale“. Helen Toner, che secondo quanto riferito ha contribuito a cacciare Altman in primo luogo, ha pubblicato “e ora dormiamo tutti un po’“.

