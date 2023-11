Microsoft sta cambiando il marchio di Bing Chat e ora lo chiama semplicemente “Copilot“, dando al suo assistente AI generativo un’identità coerente tra i suoi prodotti. Allo stesso modo, Bing Chat Enterprise sarà conosciuto solo come Copilot e sarà disponibile a livello generale a partire dal 1° dicembre. Sarà comunque gratuito per licenze specifiche di Microsoft 365, che includeranno account F3 per i lavoratori in prima linea, anche se il prezzo è di 5 euro a settimana. Quel giorno sarà disponibile anche l’abbonamento mensile autonomo.

Copilot si basa sugli ultimi modelli di OpenAI, GPT-4 e DALL-E 3, e la società afferma che non salverà istruzioni e risposte. Microsoft non vedrà affatto le interazioni all’interno di Copilot e non utilizzerà le chat dei clienti per addestrare ulteriormente i modelli sottostanti.

Oltre ad annunciare il rebranding di Bing Chat, Microsoft ha anche rivelato durante l’evento Ignite AI che offrirà a Copilot per Microsoft 365 più opzioni di personalizzazione. Gli utenti potranno impostare la formattazione, lo stile e il tono preferiti, iniziando con Word e PowerPoint e successivamente con altre app.

In Teams, Copilot acquisirà la capacità di prendere appunti durante la riunione a partire dal prossimo anno. Gli utenti potranno anche indicare all’assistente informazioni specifiche da includere: possono, ad esempio, assicurarsi che le osservazioni di un collega siano presenti negli appunti della riunione chiedendo a Copilot di “Citare [nome del collega]”.

Possono anche chiedere assistenza al Copilot durante una riunione per fornire risposte al volo quando necessario senza abilitare la trascrizione. L’assistente può anche elencare e visualizzare le discussioni di Teams in uno spazio collaborativo nella lavagna a cui possono accedere tutti i partecipanti. Nei canali Teams, gli utenti potranno utilizzare Copilot per sintetizzare post lunghi o rivedere gli avvenimenti chiave durante la giornata.

In Outlook, Copilot sarà in grado di esaminare i dettagli dell’invito, le e-mail correlate e i documenti pertinenti per creare un riepilogo degli eventi che gli utenti potranno rivedere rapidamente a partire dalla primavera del prossimo anno. Una funzionalità “disponibile presto” in Word consentirà agli utenti di distinguere facilmente le ultime modifiche apportate a un documento semplicemente ponendo una domanda a Copilot, ad esempio “Come posso vedere cosa è cambiato in questo documento?”

Inoltre, in PowerPoint gli utenti potranno utilizzare le risorse del marchio aziendale e reimmaginarle facilmente utilizzando elementi visivi generati dall’intelligenza artificiale.

Questi sono solo alcuni degli annunci di Microsoft a Ignite, che includono anche i suoi due nuovi chip AI personalizzati, l’Acceleratore AI Azure Maia e la CPU Azure Cobalt.

via