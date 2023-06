OpenAI ha avvisato Microsoft dei pericoli di integrare immediatamente GPT-4 in Bing Chat

OpenAI ha avvertito Microsoft all’inizio di quest’anno dei potenziali pericoli di un’affrettata integrazione di GPT-4 in Bing senza ulteriore formazione, secondo il Wall Street Journal. Sebbene Microsoft sia comunque andata avanti, l’avviso si è rivelato preveggente poiché i primi utenti hanno notato un comportamento “sconvolto” nello strumento Bing Chat.

Inoltre, il nuovo rapporto descrive in dettaglio “conflitto e confusione” dietro le tende dell’alleanza conveniente ma potenzialmente fragile delle aziende. Piuttosto che acquistare OpenAI a titolo definitivo, Microsoft ha investito in una partecipazione del 49% nella startup di intelligenza artificiale, una strategia progettata per aiutarla a evitare il controllo dell’antitrust.

L’accordo ha dato a Microsoft un accesso anticipato a ChatGPT e DALL-E 2 di OpenAI per potenziare il suo motore di ricerca Bing Chat. Inoltre, sta aggiungendo CoPilot basato su OpenAI a Office e altri prodotti software mentre il rivale Google si affretta a recuperare il ritardo.

Nel frattempo, OpenAI ottiene l’investimento finanziario e i server di Microsoft per l’hosting.

Il WSJ descrive l’accordo come una “relazione aperta” in cui Microsoft mantiene un’influenza significativa (anche troppa secondo Elon Musk) senza il controllo completo. Ad esempio, sebbene l’accordo limiti i clienti del motore di ricerca di OpenAI, è ancora libero di lavorare con i rivali di Microsoft. Ciò può mettere le due società in situazioni precarie come i loro team di vendita che fanno proposte sovrapposte agli stessi clienti.

Inoltre, secondo quanto riferito, i dipendenti Microsoft si sono lamentati della diminuzione della spesa interna per l’IA e della mancanza di accesso diretto ai modelli di OpenAI per i suoi ricercatori e ingegneri.

Anche i dipendenti Microsoft sono rimasti sorpresi dalla rapidità con cui OpenAI ha lanciato ChatGPT. La startup ha aperto il suo chatbot al pubblico lo scorso novembre per stabilire il record per la base di utenti di app in più rapida crescita. Microsoft non ha lanciato l’integrazione di Bing Chat con GPT-4 fino a febbraio, dopo che ChatGPT era già sulla buona strada per diventare un nome familiare.

