Google Drive è al centro dell’utilizzo del tuo telefono Android, almeno finché non decidi attivamente di utilizzare un’alternativa per l’archiviazione sul cloud. Google Drive funge da repository per i tuoi documenti Workspace, i backup di Foto e persino i backup di WhatsApp.

Tuttavia, inizialmente a Google non importava quest’ultimo aspetto e i backup di WhatsApp non contano ai fini del limite di spazio di archiviazione di Drive. Tuttavia, l’impatto di tali politiche diventa insostenibile anche per un colosso come Google se si estende ai miliardi di utenti WhatsApp. Sfortunatamente, sembra che dovrai pagare per spazio di archiviazione aggiuntivo se desideri eseguire il backup di più dati WhatsApp su Drive a partire da dicembre.

WhatsApp è l’app di messaggistica di riferimento per miliardi di persone in tutto il mondo che utilizzano l’app per scambiare e condividere messaggi, contenuti multimediali e altre informazioni. L’app ti consente di pianificare i backup sul cloud. È possibile scegliere la frequenza del backup e configurare gli elementi di cui eseguire il backup. Tutti questi dati possono essere utili se cambi spesso telefono o se desideri mantenere l’accesso a messaggi e scambi molto vecchi.

Per impostazione predefinita, i backup automatici vengono archiviati su Google Drive. Puoi crittografare questi backup per una maggiore sicurezza e trovarli facilmente quando ne hai bisogno.

Un tira e molla tra backup illimitati e non

Fino al 2018, miliardi di utenti WhatsApp sono stati attenti a ciò di cui hanno eseguito il backup sul cloud perché il file consumava lo spazio di archiviazione gratuito fornito su Google Drive. Quell’anno, però, Google e WhatsApp hanno deciso di rendere i backup gratuiti, quindi non contano nello spazio di archiviazione assegnato. Nel gennaio 2022, abbiamo individuato un codice che suggerisce che le aziende stanno riconsiderando la loro decisione e che i backup di WhatsApp inizieranno di nuovo a consumare lo spazio di archiviazione di Drive.

Ora però c’è l’annuncio ufficiale di Google, che indica come i backup verranno conteggiati ai fini dell’utilizzo dello spazio di archiviazione del tuo account Google per i beta tester a partire da dicembre. La stessa politica verrà successivamente applicata agli utenti WhatsApp del canale stabile a partire dall’inizio del prossimo anno.

Inoltre, questa modifica si applica solo agli account Google di livello gratuito che dispongono solo di 15 GB di spazio di archiviazione di Drive condiviso tra Foto, app Workspace e ora WhatsApp. Google afferma che le persone con un abbonamento Workspace per lavoro o scuola non saranno interessate da questo cambiamento.

Considerando che le persone condividono diversi petabyte di messaggi e contenuti multimediali ogni giorno, non sorprende che offrire a miliardi di persone un’opzione di backup gratuita non sia sostenibile, soprattutto quando WhatsApp non è un servizio a pagamento per gli utenti finali.

Dato che i backup consumano prezioso spazio di archiviazione nel cloud, dovrai essere giudizioso su ciò che desideri archiviare su Drive. L’aggiunta dei file multimediali al mix può aumentare notevolmente le dimensioni dei tuoi backup e potrebbe essere saggio investire in un NAS, in modo da poterne eseguire il backup nell’archivio locale.