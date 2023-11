La prima cosa da sapere sullo Steam Deck OLED è che non è lo Steam Deck 2. Lo Steam Deck OLED è un aggiornamento di metà ciclo di Valve, simile all’aggiornamento Switch OLED, ma ci sono molti cambiamenti interni. Il suo schermo è migliore, la durata della batteria è migliore, le levette sono migliori, la sensazione tattile è migliore e l’ottimizzazione termica del chip è migliore.

Abbiamo avuto modo di testare e utilizzare Steam Deck OLED nel corso degli scorsi giorni, ed esattamente come con la versione originale, ce ne siamo innamorati subito.

Pro Display più grande e più "vivo"

Autonomia migliore del 30% Contro Prezzo

Il display OLED fa tutta la differenza del mondo

L’aggiornamento principale del nuovo Steam Deck è il suo schermo OLED, che sostituisce l’LCD originale e, soprattutto, ha il supporto nativo per HDR e frame rate più veloci. L’OLED ha anche cornici più piccole, rendendo il display più grande a 7,4 pollici, rispetto allo schermo originale da 7 pollici.

Il pannello OLED può raggiungere 1.000 nit di luminosità, vale a dire che quando muovi i primi passi nella regione di apertura pastorale di Elden Ring senza regolare adeguatamente le impostazioni, è come se qualcuno avesse attivato la modalità luce. E con un impressionante 110% della gamma DCI-P3, i colori sono deliziosamente vibranti.

Data la modesta risoluzione dello schermo del Deck, che è ancora 1280×800, la precisione del colore combinata con il nitido rapporto di contrasto di 1M:1 e al refresh rate a 90Hz ti distrae dalla confusione dei giochi inferiori a 1080p.

Anche l’HDR lo fa. Quando è attivo, l’HDR rende più nitidi gli estremi di una scena, rivelando i dettagli nei neri più scuri e nei bianchi più luminosi. Le insegne al neon perforano la barra fioca in una delle introduzioni di Cyberpunk 2077 senza offuscare la forma delle lettere con fioriture, e i deserti brillanti di Diablo 4 non inghiottiscono il tuo personaggio per intero. Su uno schermo così piccolo, quel livello di chiarezza ha un impatto significativo sui giochi dal ritmo frenetico.

Le prestazioni sono identiche ma le temperature scendono

In termini di potenza pura, lo Steam Deck OLED è identico allo Steam Deck originale. Valve afferma che questa sincronicità è intesa in parte per continuare a fornire agli sviluppatori un unico obiettivo nell’ottimizzazione dei loro giochi, anche se promette che Steam Deck 2 (che la società spera di rilasciare tra due o tre anni) avrà un salto di potenza generazionale.

Per coloro che non hanno provato uno Steam Deck, però, non aspetterei il suo seguito. Perché anche se Valve non ha aumentato la potenza, ha migliorato praticamente tutto il resto.

Lo Steam Deck OLED ha una versione più ottimizzata dell’APU AMD personalizzata presente nello Steam Deck originale (generazione simile a quella delle APU presenti negli ultimi mini PC): stessa CPU (Zen 2 a 4 core 8 thread fino a 3,5 GHz e fino a 448 GFlops) e GPU (8 RDNA 2 CU, 1,6 GHz e 1,6 TFlops FP32), solo più efficienti. Questo è il processo di cui Sony si avvale per costruire PS4 Slim e PS5 Slim, ma invece di collassare Steam Deck attorno a hardware più piccolo, Valve ha scelto di aggiungere una batteria più grande da 50 Wh e una ventola più grande al suo chassis esistente.

Anche la RAM da 16 GB LPDDR5 a quattro canali è rimasta invariata.

Per gli sviluppatori, ciò significa che il dispositivo ha gli stessi obiettivi prestazionali dell’originale e non è necessario creare giochi specifici per il nuovo hardware. Alla fine, il dispositivo pesa circa 30 grammi in meno rispetto al modello originale.

Autonomia migliorata del 30%

Con le impostazioni predefinite sul deck originale (60 Hz, Wi-Fi attivo) e le impostazioni predefinite sul deck OLED (90 Hz, Wi-Fi attivo), puoi iniziare a vedere cosa sta facendo per te la nuova batteria. Il Deck OLED ha ottenuto quasi altri 45-60 minuti di durata della batteria rispetto all’originale. Alcuni giochi, come Cyberpunk 2077 e Baldur’s Gate 3, continueranno a consumare molta energia, qualunque cosa accada, ma spremere qualsiasi quantità di tempo extra è un vantaggio per un sistema come questo. E se giochi a titoli meno impegnativi, come Vampire Survivors, avrai a disposizione più di un’ora di durata extra della batteria.

Tutte le altre migliorie sullo Steam Deck OLED

Da quando è stato lanciato lo Steam Deck originale, Valve ha migliorato l’hardware tramite aggiornamenti: il suo team stima che ad oggi ne siano stati circa 300. Ciò continuerà sia con lo Steam Deck OLED che con lo Steam Deck originale, l’ultimo dei quali riceverà un nuovo aggiornamento del BIOS per allinearsi con alcuni degli aggiornamenti del primo. Il dispositivo originale vedrà un miglioramento della durata della batteria: semplicemente non aspettarti un salto del 30-50% del modello OLED.

Alcuni cambiamenti, anche quelli più piccoli, richiedono nuovo hardware. E così, oltre ai grandi miglioramenti, Valve ha apportato una serie di piccoli aggiornamenti fisici con la sua nuova iterazione. Lo Steam Deck OLED ora include un chip Wi-Fi 6E (ottima se disponi di un router moderno e di una connessione per utilizzarlo) e un modulo Bluetooth dedicato, che consente una migliore qualità audio con le cuffie wireless, l’opzione di riattivare Steam Deck da un controller e la possibilità di connettere molti controller Bluetooth per il multiplayer.

La sensazione tattile è notevolmente migliorata, con una gamma di frequenze più ampia. E il touchscreen è decisamente migliore: è reattivo al punto in cui non sento il bisogno di collegare una tastiera USB-C ogni volta che devo digitare qualche parola.

Disponibilità e prezzi

La nuova versione OLED della console portatile ha un prezzo maggiore rispetto alla controparte LCD. Questo anche dopo che Valve ha adeguato il listino del modello originale aumentandone la memoria interna del modello base.

La nuova gamma ha i seguenti prezzi di listino:

LCD da 256 GB: 419 euro

OLED da 512 GB: 569 euro

OLED da 1 TB: 679 euro.

La disponibilità ufficiale è fissata per giovedì 16 novembre.

Facciamo presente che rimangono momentaneamente in vendita le precedenti fino a esaurimento scorte. I prezzi:

64 GB SSD NVMe: 369 euro

512 GB: 469 euro.