Qualche giorno fa abbiamo pubblicato la recensione del nuovo Geekom AS 5, un mini PC da gaming che sfrutta la miglior APU mobile di quinta generazione di AMD, ovvero il Ryzen 9 5900HX. Seppur si tratta di un ottimo processore, la iGPU non è ai livelli della sesta generazione. Come estensione di quella recensione, vogliamo parlarvi adesso di Geekom AS 6 basato su AMD Ryzen 9 6900HX con iGPU Radeon 680M.

Senza troppi giri di parole, Geekom AS 6 ha una potenza tale da poter essere paragonato a una PS4. Non a caso, con qualsiasi gioco che abbiamo testato (anche quelli AAA) siamo riusciti ad avere prestazioni accettabili non inferiori ai 30 FPS.

Unboxing e caratteristiche fisiche

La confezione di vendita, così come la costruzione fisica di Geekom AS 6, è realizzata in collaborazione con Asus.

Considerando che l’unica novità di questo modello è la APU di sesta generazione, Geekom ha deciso di adottare la stessa scocca e le stesse porte di connettività del modello AS 5. Per questa ragione, vi invitiamo a visionare la recensione del Geekom AS 5 per maggiori informazioni su questi due aspetti.

Specifiche tecnichedi Geekom AS 6

Il Geekom AS 6 è alimentato al massimo delle sue specifiche dall’AMD Ryzen 9 6900HX, una CPU a 8 core di fascia alta dotata di grafica AMD Radeon 680M integrata. Per la memoria, si hanno 32 GB di RAM DDR5-4800 (Crucial CT16G48C4056 nel nostro modello) che è più che adeguata anche per PC da gioco molto più potenti e consentirà di tenere aperte tutte le schede di Google Chrome che si desiderano. Ancora più importante, dà un sacco di margine durante l’editing di foto e video o il suddetto gaming.

Per lo storage, il modello che abbiamo testato include un SSD M.2 PCIe da 1TB, ma sono disponibili slot per un massimo di 2 TB di storage M.2. Se vuoi espandere questo aspetto, Geekom AS 6 ospita anche un’unità SATA da 7 mm da 2,5 pollici se scegli di aggiungerne una.

WiFi 6E, Bluetooth 5.2 (chip MediaTek MT7922) ed Ethernet 2.5G LAN (chip Realtek RTL8125) sono supportati per la connettività e il sistema si connette facilmente alle reti. Durante i test, sia con router tradizionali che con reti mesh, non sono stati riscontrati problemi di connettività.

Segnaliamo poi la presenza di 2x porte USB4 con supporto DisplayPort (una frontale, l’altra posteriore) che sono l’ideale per utilizzare monitor portatili usando un solo cavo come l’Uperfect C2 Play.

Espansione della memoria

In questo modello di mini PC è possibile sostituire sia la memoria RAM che gli SSD M.2, oltre che poter aggiungere un HDD o SSD SATA da 2,5 pollici.

Geekom AS 6 sovverte le aspettative tipiche di un dispositivo miniaturizzato in termini di accessibilità dei suoi componenti interni. L’azienda non solo fornisce istruzioni scritte dettagliate su come smontare e aggiornare il computer, ma non hai nemmeno bisogno di strumenti per aprirlo.

Svita semplicemente le viti attaccate ai piedini in gomma con le dita e lo chassis di AS 6 si apre completamente, anche se devi fare attenzione al cavo a nastro che collega la parte superiore e inferiore del dispositivo.

Sebbene raggiungere alcuni componenti sia una procedura piuttosto delicata, nel complesso è più facile accedere a gran parte dell’AS 6 rispetto ad alcuni PC più grandi.

Prestazioni e test benchmark di Geekom AS 6

Per quanto riguarda i test benchmark, abbiamo avuto modo di provare il Geekom AS 6 con diversi software, con i risultati che trovate qui di seguito:

Cinebench R23 (single core): 1565 punti

Cinebench R23 (multi core): 13307 punti

3DMark 11 Performance Physics: 18161 punti

3DMark Ice Storm: 77630 punti

Geekbench 6 (single core): 2040 punti

Geekbench 6 (multi core): 9546 punti

Mozilla Kraken 1.1: 590 punti

CrossMark: 1625 punti

PassMark: 3981 punti

Relativamente al disco SSD M.2 da 1 TB preinstallato nella nostra unità di test, abbiamo constatato velocità di lettura e scrittura abbastanza buone.

Vogliamo chiudere questo capitolo della recensione con i consumi in termini di energia elettrica e la temperatura del SoC. È chiaro che al crescere delle prestazioni, cresce anche il consumo. Nel caso di Geekom AS 6 abbiamo riscontrato:

Idle: 13,5W

Potenza media durante il gaming: 51W

Potenza di picco durante i benchmark: 95W

In confezione è presente un alimentatore da 150W, per cui è ben adeguato anche per il carico massimo raggiungibile.

Per quanto riguarda la temperatura media, durante il nostro utilizzo in Sicilia con temperature medie ambientali di ben oltre i 35 gradi (con picchi a 47°), abbiamo misurato:

Idle: 50°

Gaming: 70 – 77°

Benchmark: 80 – 85°

Possono sembrare temperature elevate ma AMD assicura un funzionamento senza problemi e senza throttling delle sue APU fino a 105°, per cui siamo ben al di sotto di tali valori.

Gaming ai livelli di PS4

Il vero cavallo di battaglia del Geekom AS 6 è senza dubbio il gaming. A differenza di altri mini PC, con questo modello ci siamo goduti giochi appartenenti ad ogni genere, anche di qualità AAA, senza alcuna difficoltà.

Abbiamo messo alla prova il Geekom AS 6 dapprima con la combo Spider-Man e Spider-Man Miles Morales dove, accettando come compromesso la risoluzione 1080p e una qualità delle texture bassa, il conteggio degli FPS oscillava attorno ai 60 senza problemi.

La prossima combo di giochi che abbiamo testato è probabilmente quella più pesante del momento: Cyberpunk 2077 e Red Dead Redemption 2. In questi due casi, sempre utilizzando la risoluzione 1080p e qualità delle texture più bassa disponibile, la fluidità non è stata delle migliori con forte oscillazioni fra i 30 e i 45 FPS. In questo caso è probabilmente meglio fissare il limite a 30FPS per godersi un gaming più stabile.

La terza fase di testing ha veduto coinvolto Assetto Corsa Competizione. In questo caso, con la risoluzione 1080p, siamo riusciti a impostare anche delle texture di qualità molto elevata riuscendo a goderci un gameplay oltre i 60FPS.

Infine, abbiamo voluto provare un paio di indie game come Lost in Play e Planet of Lana. Come potete immaginare, in questi casi non abbiamo avuto nessun tipo di problemi, anche con tutte le impostazioni grafiche al massimo.

Conclusioni

Con Intel che si è ufficialmente ritirata dal settore mini PC, Geekom è una delle aziende più attrezzate per prenderne il posto. Il tutto con il vantaggio di poter collaborare anche con AMD, la cui APU Ryzen 9 6900HX dimostra tutto il suo potenziale nel Geekom AS 6.

Per via della sua potenza e dei suoi consumi, questo mini PC non è certamente l’ideale se siete alla ricerca di un dispositivo da tenere acceso 24H e anche per la produttività base è “over potenziato”. Per questi compiti Geekom offre l’ottimo Mini Air 11.

Di contro, se volete immergervi nel mondo del gaming, del simracing o anche della produttività avanzata avendo tutta la flessibilità di un PC tradizionale, il Geekom AS 6 è quello che state cercando. Il tutto con un prezzo di vendita nemmeno troppo elevato di 679 euro.