Recensione UPerfect C2 Play: basta un cavo USB-C e il gaming ci segue dovunque

Una delle innovazioni che lo standard USB-C ha portato con se è la convergenza di connettore per la ricarica, connettore per i dati e connettore per il flusso video grazie all’intergrazione DisplayPort. In altre parole, nei dispositivi compatibili è sufficiente usare un solo cavo USB-C per avere l’alimentazione, l’uscita video e la connessione dati. E questo è esattamente quello che accade con il monitor portatile UPerfect C2 Play.

Abbiamo avuto l’opportunità di testare UPerfect C2 Play sia a casa (con Geekom AS 6) che durante un viaggio di un weekend e, grazie al supporto universale USB-C, in aggiunta al nostro setup leggero da gaming (Steam Deck) l’unico accessorio supplementare è stato solamente un cavo USB-C (tra l’altro condiviso con il caricabatteria dello smartphone).

Pro Semplicità di utilizzo

Sottile e leggero

Rapporto qualità prezzo molto buono

Tanti accessori in confezione Contro Volume non troppo alto

Unboxing

Aprendo la confezione di vendita, troviamo immediatamente il monitor già magneticamente attaccato alla cover di protezione, insieme a un documento che ci guida attraverso i vari modi di collegarlo alla sorgenti (ad esempio, laptop, desktop, mini PC, smartphone, tablet, console di gioco, ecc.).

Al di sotto trovano spazio vari accessori che permettono di utilizzare il monitor in ogni situazione possibile e immaginabile. Ogni accessorio è confezionato singolarmente e riposto ordinatamente all’interno della confezione, situata al di sotto. Nello specifico, sono presenti i cavi necessari per ogni esigenza, indipendentemente dalla tua configurazione. Sono forniti in totale tre cavi.

Cavo da USB-C a USB-C insieme a un adattatore da parete per l’alimentazione, nel caso in cui si scelga di usare l’HDMI per il flusso video (poiché HDMI non può trasmettere l’alimentazione per lo schermo).

Un cavo HDMI a mini HDMI (lato schermo) per il collegamento a qualsiasi dispositivo supportato da HDMI.

Cavo da USB-C a USB-C per collegarlo direttamente ed usufruire delle funzioni complete del connettore (sia l’alimentazione che il video, il modo migliore e più comodo se la vostra configurazione lo supporta).

Caratteristiche fisiche

Il monitor portatile UPerfect C2 Play ha un profilo straordinariamente sottile e un peso di soli 700 grammi, compresa la cover.

Quest’ultima, simile alla maggior parte delle cover pieghevoli per tablet, si attacca magneticamente al retro dello schermo e si ripiega per proteggerlo quando non è in uso (viene anche utilizzata per sostenere lo schermo).

I controlli delle varie impostazioni del monitor sono semplici e non necessitano di istruzioni per essere compresi. È possibile accedere all’OSD/Menu tramite la semi rotellina laterale premendola. Qui è possibile controllare le impostazioni del display come luminosità, colori, proporzioni, modalità immagine, impostazioni di risparmio energetico, HDR, FreeSync e sorgente del segnale.

Tutte le porte dati si trovano sul lato opposto, inclusa la porta mini HDMI e le due porte USB-C. Sono due poiché una potrebbe essere ancora necessaria per l’alimentazione, a seconda del dispositivo con cui lo si collega.

Ci sono anche due altoparlanti integrati che in realtà, nonostante lo spessore davvero ridotto del monitor, hanno un buon volume. Forniscono un’esperienza OK ma è chiaro che, soprattutto in mobilità, è al jack delle cuffie a cui bisogna affidarsi per l’uscita audio (quello del monitor o del dispositivo connesso).

Specifiche tecniche

Il display ha una diagonale di 16 pollici e una risoluzione di 2560×1600 pixel (2K o QHD), che si traduce in un PPI (pixel per pollice) di 188. Il pannello è di tipo IPS e ha un rapporto di visualizzazione di 16:10, che è leggermente diverso dal più comune 16:9.

La frequenza di aggiornamento di 120Hz è il doppio rispetto ai più comuni 60Hz. Questa torna sicuramente utile durante il gaming, soprattutto perché abbinata alla tecnologia AMD FreeSync che permette di aggiustare in tempo reale il refresh rate, eliminando così qualsiasi stutter e lag derivante da un numero di FPS non costante.

Per chi non lo sapesse, ciò che ci dice il numero della frequenza di aggiornamento è quante volte al secondo il display si aggiorna. 120Hz significa che si aggiorna 120 volte al secondo, rendendo la visualizzazione di qualsiasi cosa più fluida.

Trattandosi di un pannello IPS, ha un angolo di visione di 178° e la luminosità massima è di 500 nit. La gamma di colori assicurata da UPerfect è del 100% sRGB. L’unica pecca è forse un rapporto di contrasto di 1200:1 che non permette di avere neri profondi (visibile soprattutto nei video).

Uperfect afferma che ha un tempo di risposta di 3-5 ms, cosa particolarmente interessante per i videogiocatori che desiderano una latenza quanto più bassa possibile fra pressione di un tasto ed effettiva esecuzione sullo schermo.

La cover serve sia per protezione che come stand

Il monitor di per se non ha modo di rimanere in una posizione utile alla visualizzazione di contenuti. È la cover fornita in abbinata che permette di poterlo posizionare a diverse angolazioni in base alle preferenze.

Assomiglia molto alle cover per iPad, con la presenza di scanalature che ne permettono il posizionamento in diverse posizioni.Noi personalmente abbiamo usato per lo più la prima scalanatura che permette di posizionarlo quasi in verticale.

Quando si finisce di usarlo, è possibile ripiegare la cover per mantenere lo schermo al sicuro e al riparo da possibili graffi o danni in generale. La cover è realizzata in plastica ma il materiale che riveste la parte esterna è in simil pelle, rendendola in un certo senso più confortevole al tocco.

Facciamo notare che il monitor è compatibile VESA, il che significa che lo si può agganciare a uno stand o a una staffa a parete con 4 semplici viti.

UPerfect C2 Play è perfetto per il gaming in mobilità

La connettività da USB-C a USB-C per alimentare lo schermo via USB-PD e far passare il flusso audio/video richiede che il dispositivo collegato (sia esso un laptop, una console o, come nel nostro caso, un mini PC) abbia il supporto per DisplayPort over USB-C. Non tutti i laptop/desktop lo offrono, quindi è importante accertarsene prima di intraprendere questa strada.

DisplayPort sfrutta l’estensione funzionale in modalità alternativa dell’interfaccia USB Type-C e condivide caratteristiche elettriche simili con USB 3.1, consentendo l’uso di elementi di sistema comuni. Purtroppo non tutti i dispositivi supportano questa funzione. Ma se ne avete a disposizione uno, il dover collegare solamente un cavo è assolutamente una comodità non da poco.

Segnaliamo che Steam Deck è dotata di questa funzionalità con la propria USB-C, per cui è possibile utilizzare UPerfect C2 Play con la console portatile di Valve e divertirsi con uno schermo più grande. Non sapete quanto comodo sia stato usare solamente un cavo per avere l’esperienza “a tutto schermo” anche con una console portatile. C’è da dire però che, aggiungendo il consumo del monitor, l’autonomia di tutte le console portatili in questa configurazione ne risente.

Anche gli iPad Pro con porta USB-C sono compatibili con questa configurazione, rendendo UPerfect C2 Play potenzialmente adatto anche in ambito produttività..

Di contro, la Nintendo Switch non è compatibile col “cavo tutto in uno” anche se, collegando il monitor all’alimentazione da parete e la Switch via USB-C, è possibile ricaricare la console e godersi la visualizzazione sullo schermo più grande.

Conclusioni

UPerfect C2 Play, a dispetto del nome, non è un monitor perfetto. Tuttavia, considerato il prezzo di vendita di appena 219,99 euro, ai quali è possibile sottrarre ulteriori 30 euro sfruttando il nostro codice promo esclusivo ANDROIDIT30 (portandolo quindi a 189,99 euro), si trasforma in un’occasione dal rapporto qualità prezzo imbattibile.

Se siete interessati ad acquistarlo, potete visitare il sito web ufficiale dell’azienda attraverso questo link (il codice promo ANDROIDIT30 va inserito nella fase di pagamento).