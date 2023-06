Google Maps, la Visualizzazione Immersiva arriva in Italia

Dopo aver annunciato le espansioni all’I/O 2023, Google ha oggi confermato che la funzione Visualizzazione Immersiva in Google Maps sta raccogliendo il supporto per quattro nuove città in tutto il mondo. In un post sul blog The Keyword, Google spiega che Immersive View è disponibile in quattro nuove città in tutta Europa.

Queste includono:

Amsterdam

Dublino

Firenze

Venezia

Per chi non lo sapesse, Google Maps Visualizzazione Immersiva combina viste pittoresche di una città e dei suoi punti di riferimento, suggerimenti di luoghi da conoscere o visitare e viste degli interni di alcuni edifici. Puoi persino vedere viste alternative di determinate aree, ad esempio di notte, in caso di maltempo o in condizioni di traffico intenso.

Questa visualizzazione immersiva viene sovrapposta alle solite utili funzionalità di Google Maps come i livelli di attività e gli indicatori del traffico. E il tutto arriva persino dentro i negozi e i musei:

E laddove disponiamo di dati, puoi sbirciare all’interno di ristoranti e caffè per aiutarti a decidere se desideri effettuare una prenotazione, grazie a una tecnica di intelligenza artificiale avanzata chiamata campi di radianza neurale o NeRF, sviluppata proprio qui da Google.

L’espansione si aggiunge a città come New York City, San Francisco, Londra, Tokyo e Los Angeles che erano incluse nel gruppo iniziale di città supportate.

All’I/O 2023, Google ha anche presentato in anteprima “Immersive View for Routes”, con piani per supportare 15 città in totale tra cui Berlino, Las Vegas, Miami, Parigi, Seattle e San Jose oltre alle altre menzionate in precedenza.

Oltre a ciò, Google Maps Immersive View è disponibile anche per oltre “500 punti di riferimento iconici” in tutto il mondo, tra cui il Castello di Praga, il Sydney Harbour Bridge e la Faneuil Hall di Boston.

Google sta inoltre implementando “indicazioni a vista” e aggiornamenti alla funzione “Recenti” di pianificazione del viaggio sull’app Web di Google Maps.