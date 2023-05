Google I/O 2023, tutti gli annunci più importanti

Non c’è dubbio che il Pixel Fold sia stato il protagonista del Google I/O 2023, insieme alla grande enfasi posta nella IA generativa e nel modello PaLM 2. In questo articolo vogliamo sintetizzare tutte le novità che sono state annunciate durante il keynote di ieri.

Nuovi Pixel Fold, Pixel 7a e Pixel Tablet

Pixel Fold

Il primo telefono pieghevole di Google presenta lo stesso chip Tensor G2 del Pixel 7 Pro, ma si apre come un libro per rivelare un display da 7,6 pollici. C’è un display esterno da 5,8 pollici e le fotocamere sono solo un leggero passo indietro tra la fotocamera principale da 48 megapixel, il teleobiettivo da 10,8 MP e gli obiettivi ultra grandangolari e una fotocamera interna da 8 MP.

Questo è anche uno dei pieghevoli più sottili quando è chiuso. È disponibile per il preordine oggi e sarà venduto per $ 1.799 quando arriverà a giugno.

Pixel 7a

Il telefono “economico” di Google (davvero di fascia media) ha appena ricevuto un aggiornamento significativo. Il Pixel 7a sfoggia lo stesso Tensor G2 delle sue controparti Pixel 7 più costose, aggiungendo funzionalità che mancavano gravemente ai precedenti modelli della serie A, come un display fluido a 90Hz, una fotocamera principale da 64 MP e la ricarica wireless. Puoi ordinarlo oggi per 509 euro.

Google Pixel Tablet

Google ha mostrato per la prima volta il Pixel Tablet un anno fa, ed è finalmente pronto per spedire il suo ritorno al mondo tablet basati su Android. Come accennato lo scorso autunno, questo è davvero uno smart display ibrido da 11 pollici.

Può essere agganciato magneticamete a una dock per altoparlanti per fungere da hub dell’Assistente Google e dispositivo Chromecast, ma si stacca quando sei pronto per guardare video o controllare i tuoi feed social. È alimentato dallo stesso Tensor G2 del Pixel 7 e offre una sana autonomia di 12 ore. Puoi aspettarti anche il supporto della penna. È disponibile per il preordine oggi per 499 euro.

Android 14

Google ha svelato completamente Android 14 all’I/O 2023. La revisione principale include gli aggiornamenti che hai visto nelle anteprime, come le funzionalità di condivisione personalizzate e una sicurezza più rigorosa, ma aggiunge anche la personalizzazione della schermata di blocco in stile iOS 16 completa di sfondo “cinematografico” che fa risaltare i soggetti. Vedrai anche sfondi generati dall’intelligenza artificiale che sono collegati a immagini e stili artistici.

Google rilascerà il nuovo sistema operativo entro la fine dell’estate e dovrebbe fornire prima l’aggiornamento agli utenti Pixel.

App Gmail e Calendar su Wear OS 4

Google è ancora impegnata a migliorare la sua piattaforma smartwatch Wear OS dopo la revisione dello scorso anno. All’I/O, l’azienda ha introdotto le app native per l’orologio a lungo ricercate per Gmail e Calendar che ti consentono di gestire i tuoi messaggi e le tue pianificazioni dal polso.

WhatsApp arriverà anche su Wear OS. Google ha anche rilasciato la sua prima anteprima per sviluppatori per Wear OS 4, un importante aggiornamento che promette prestazioni e durata della batteria migliorate, semplici backup dell’orologio e maggiore accessibilità. Tutto il nuovo software arriverà entro la fine dell’anno.

PaLM 2 è la star del Google I/O 2023

In un certo senso, l’annuncio più importante al Google I/O 2023 è per la tecnologia che sta dietro le quinte. Google ha svelato un modello di linguaggio AI PaLM 2 che sosterrà più di due dozzine di prodotti dell’azienda, tra cui Bard.

È più veloce ed efficiente ed è disponibile in 4 versioni, di cui una abbastanza piccola da poter essere eseguita localmente su dispositivi mobili. È più abile nella gestione di più lingue e può generare codice JavaScript e Python.

Search Labs

Tra le tante, molte introduzioni relative all’intelligenza artificiale di Google ci sono tre funzionalità di test disponibili tramite Search Labs. Un’esperienza generativa di ricerca fornisce panoramiche, suggerimenti di esplorazione e follow-up generati automaticamente. Code Tips offrirà anche frammenti di programmazione e consigli. Aggiungi a Fogli, nel frattempo, ti consente di inserire i risultati della ricerca in fogli di lavoro.

Google Bard

Google sta rapidamente espandendo le capacità di Bard. Oltre a utilizzare PaLM 2, il chatbot generativo AI ti consentirà presto di includere immagini nelle tue domande e di inserire immagini nelle sue risposte. Integrerà anche le app di Google (come l’esportazione in Docs e Gmail) e prodotti partner come Adobe Firefly (per trasformare le idee in immagini).

Ancora più importante, sarà molto più semplice utilizzare Bard in primo luogo: Google sta abbandonando la lista d’attesa e rende Bard disponibile in inglese in più di 180 paesi, insieme al supporto per giapponese e coreano. L’italiano è previsto nel corso dei prossimi mesi.