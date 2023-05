Spotify avrebbe rimosso decine di migliaia di brani generati dalle IA

Secondo quanto riferito, Spotify ha ritirato decine di migliaia di brani dalla società di intelligenza artificiale generativa Boomy. Si dice che abbia rimosso il sette percento delle canzoni create dai sistemi della startup, il che sottolinea la rapida proliferazione di contenuti generati dall’intelligenza artificiale sulle piattaforme di streaming musicale.

Universal Music ha riferito a Spotify e ad altri importanti servizi di aver rilevato attività di streaming sospette sulle canzoni di Boomy. In altre parole, c’erano sospetti che i bot venissero utilizzati per aumentare il numero di ascoltatori e generare entrate illecite per gli uploader.

Spotify paga le royalty agli artisti e ai titolari dei diritti in base all’ascolto. “Lo streaming artificiale è un problema di lunga data a livello di settore che Spotify sta lavorando per eliminare tutto il nostro servizio”, ha detto a Insider Spotify, che ha confermato di aver eliminato alcune tracce di Boomy. “Quando identifichiamo o veniamo avvisati di potenziali casi di manipolazione dello streaming, mitighiamo il loro impatto intraprendendo azioni che possono includere la rimozione dei numeri di streaming e la trattenuta delle royalties. Questo ci consente di proteggere i pagamenti delle royalty per artisti onesti e laboriosi“.

Il chief digital officer di Universal Music, Michael Nash, ha dichiarato al Financial Times che la sua azienda è “sempre incoraggiata quando vediamo i nostri partner esercitare la vigilanza sul monitoraggio o sull’attività sulle loro piattaforme“.

La musica generata dall’intelligenza artificiale ha fatto notizia il mese scorso dopo che una canzone che sembrava includere la voce di Drake e The Weeknd è diventata virale. Universal Music Group, che rappresenta entrambi gli artisti, ha affermato che l’utilizzo delle voci del duo per addestrare sistemi di intelligenza artificiale generativa costituiva “una violazione dei nostri accordi e una violazione della legge sul copyright“. Sia Spotify che Apple Music hanno rimosso la canzone dalle loro librerie.

I dati dell’industria musicale hanno suonato il campanello d’allarme sull’impatto generale delle tracce generate dall’intelligenza artificiale, così come le persone che utilizzano i robot per aumentare il numero di ascoltatori e sottrarre denaro ai gattini che i servizi di streaming utilizzano per pagare le royalties.

Boomy, che ha aperto i battenti nel 2021, consente alle persone di generare canzoni basate su input di testo. Durante il fine settimana, la società ha affermato che “la consegna curata a Spotify delle nuove uscite degli artisti Boomy è stata riattivata“.

We are pleased to share that curated delivery to Spotify of new releases by Boomy artists has been re-enabled.

Supporting our artists and creators who use the Boomy platform is our top priority, and we greatly appreciate your patience these past few days.

— Boomy – Create AI Music (@boomy) May 6, 2023