Stasera c’è il Google I/O 2023: orari e come guardarlo in diretta

Quando si tratta di Android, la più grande conferenza dell’anno è sicuramente il Google I/O. L’evento di quest’anno dovrebbe mostrare più hardware del solito, con Google che forse svelerà il Pixel 7a di fascia media, il Pixel Fold e il Pixel Tab. Questo è tutto in aggiunta agli aggiornamenti su Android 14, anticipazioni sui progressi di progetti di intelligenza artificiale come Google Bard e presentazioni incentrate sugli sviluppatori che daranno forma alle tendenze del settore fino al 2024.

Quando inizia Google I/O 2023?

Il keynote di Google I/O è fissato per oggi mercoledì 10 maggio alle 19:00 (ora italiana). Se il keynote dell’anno scorso è qualcosa su cui basarsi, questa parte della presentazione dovrebbe durare circa due ore.

Il CEO Sundar Pichai probabilmente darà il via alle cose, quindi dovremmo ascoltare altri dirigenti Google di alto rango come Rick Osterloh e Prabhakar Raghavan.

L’I/O di quest’anno avrà un periodo di tempo diverso rispetto alle iterazioni pre-pandemia dell’evento. Invece di durare più giorni, il keynote e tutte le conferenze successive si svolgeranno esclusivamente mercoledì 10 maggio. Ciò potrebbe comportare l’esecuzione simultanea di alcune delle presentazioni più piccole, ma il keynote dovrebbe essere mostrato interamente da solo.

Cosa aspettarsi dall’evento di quest’anno

Google ha pubblicato il suo programma completo I/O 2023, ma non vengono forniti orari esatti oltre all’inizio del keynote. Tuttavia, da questo sappiamo che si parlerà di Android 14, Chrome OS, Google Home, Material Design e Google Play Store.

E se non altro perché questo è un evento di Google nel 2023, sappiamo che l’intelligenza artificiale sarà una parte importante di ciò che viene discusso: l’azienda ha persino in programma colloqui sulle novità dell’IA generativa e sulle novità del machine learning.

Per il keynote in particolare, possiamo solo speculare, ma le fughe di notizie hanno dipinto un quadro abbastanza chiaro di cosa aspettarsi. Il Pixel 7a di fascia media di Google dovrebbe essere svelato nella sua interezza, con il telefono potenzialmente in vendita subito dopo l’evento.

Ci aspettiamo anche di vedere un nuovissimo pieghevole opportunamente chiamato Pixel Fold, nonché un dispositivo a grande schermo con un supporto per altoparlanti che funge anche da hub per la casa intelligente chiamato Pixel Tablet, ma questi dispositivi potrebbero non essere in vendita da subito, anche se potrebbe esserci una sorta di evento di preordine dopo l’I/O.

Infine, se siamo fortunati, potremmo anche vedere un assaggio dei prossimi flagship di Google, Pixel 8 e 8 Pro.

Come guardare Google I/O 2023

Puoi guardare il keynote dal player di YouTube alla fine dell’articolo o, se preferisci, puoi andare direttamente allo stream standard di YouTube o alla versione in lingua dei segni.

Nel caso stassi leggendo questo articolo prima dell’inizio dell’evento, puoi aprire lo streaming nell’app YouTube e toccare l’icona a forma di campana per ricevere una notifica quando l’evento sarà pubblicato. Se lo rilevi mentre lo streaming è in corso, YouTube dovrebbe consentirti di riavvolgere il feed utilizzando i controlli dello scrubber nella parte inferiore del video.

Se stai cercando di guardare dopo la conclusione del keynote, di solito c’è un tempo di attesa di circa un’ora mentre il video finalizzato viene elaborato, ma dopo dovresti essere in grado di visualizzare il video come qualsiasi altro.

Per quanto riguarda le altre conferenze più piccole, i collegamenti non sono ancora attivi, ma dovresti essere in grado di trovare live streaming sul canale YouTube di Google. Si applicano le stesse regole, quindi dovresti essere in grado di mettere in pausa e riavvolgere mentre gli eventi sono in corso e ci sarà un tempo di attesa dopo l’evento prima che i video finalizzati vengano elaborati e diventino nuovamente disponibili.