POCO F5 e F5 Pro presentati ufficialmente: fate spazio ai flagship killer del 2023

Facendo seguito agli ottimi risultati ottenuti l’anno scorso con la serie F4, POCO ha presentato ufficialmente in Italia la nuova serie di smartphone POCO F5, composta dal modello standard e dal modello Pro.

In entrambi i casi, ci troviamo di fronte a due smartphone che fanno del rapporto qualità prezzo il loro cavallo di battaglia. In altre parole, si tratta di due veri flagship killer.

Ideati per i tech fan che desiderano la migliore tecnologia all’avanguardia, abbiamo creato due dispositivi che rendono più facile e piacevole la gaming experience, la parte fotografica e la creazione di contenuti video e l’utilizzo di più app allo stesso tempo. POCO F5 è una scelta fantastica per chi considera il gaming la priorità assoluta, mentre POCO F5 Pro, soprattutto nella versione da 512GB, è la scelta perfetta per gli utenti con esigenze da pro” – ha dichiarato Angus Ng, Head of Product Marketing di POCO Global

Schede tecniche

POCO F5

dimensioni e peso: 161,11×74,95×7,9mm per 181g

161,11×74,95×7,9mm per 181g display: 6,67″ FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 240Hz, 500nit, contrasto 5.000.000:1, PWM dimming 1920Hz, HDR adattivo, modalità lettura, SGS Low Blue Light Ex, Dolby Vision, HDR 10+, Corning Gorilla Glass 5

6,67″ FHD+ Flow AMOLED DotDisplay, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 240Hz, 500nit, contrasto 5.000.000:1, PWM dimming 1920Hz, HDR adattivo, modalità lettura, SGS Low Blue Light Ex, Dolby Vision, HDR 10+, Corning Gorilla Glass 5 piattaforma mobile: Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 con sistema di dissipazione Liquid Cool Technology 2.0

Qualcomm Snapdragon 7+ Gen2 con sistema di dissipazione Liquid Cool Technology 2.0 memoria: 8/12GB di RAM LPDDR5 con Dynamic RAM Expansion 256GB interna UFS 3.1

sicurezza: sensore impronte digitali laterale, AI Face Unlock

sensore impronte digitali laterale, AI Face Unlock connettività: 5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, jack 3,5mm, IR, GPS

5G dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, jack 3,5mm, IR, GPS audio: Dolby Armos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio

Dolby Armos, Hi-Res Audio, Hi-Res Wireless Audio OS: MIUI 14 for POCO

MIUI 14 for POCO Certificazione: IP53

IP53 fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,45 posteriori: 64MP principale, f/1,79, pixel 1,4um (4-in-1) 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 119° 2MP macro 4cm, f/2,4, FF

batteria: 5.000mAh con ricarica rapida da 67W

5.000mAh con ricarica rapida da 67W colori: Black, White, Blue

POCO F5 Pro

dimensioni e peso: 162,78×75,44×8,59mm per 204g

162,78×75,44×8,59mm per 204g display: 6,67″ WQHD+ Flow AMOLED Dot Display, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 480Hz, 500nit (picco 1.400), contrasto 5.000.000:1, 526ppi, HDR adattivo, display Pro HDR, PWM dimming 1920Hz, Dolby Vision, HDR 10+, Corning Gorilla Glass 5

6,67″ WQHD+ Flow AMOLED Dot Display, refresh rate fino 120Hz, campionamento tocco 480Hz, 500nit (picco 1.400), contrasto 5.000.000:1, 526ppi, HDR adattivo, display Pro HDR, PWM dimming 1920Hz, Dolby Vision, HDR 10+, Corning Gorilla Glass 5 SoC: Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con sistema di dissipazione LiquidCool 2.0 con capera di vapore

Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 con sistema di dissipazione LiquidCool 2.0 con capera di vapore memoria: 8/12GB di RAM LPDDR5 con Dynamic RAM Expansion 3.0 256/512GB interna UFS 3.1

connettività: 5G Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR, GPS

5G Dual SIM, WiFi 6, Bluetooth 5.3, NFC, IR, GPS audio: 2x speaker, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless

2x speaker, Dolby Atmos, Hi-Res Audio, Hi-Res Audio Wireless OS: MIUI 14 for POCO

MIUI 14 for POCO Certificazione: IP53

IP53 fotocamere: anteriore: 16MP, f/2,45 posteriori: 64MP principale OV64B, f/1,79, pixel da 1,4um (4-in-1) 8MP ultra grandangolare, f/2,2, FOV 120° 2MP macro, f/2,4

batteria: 5.160mAh, ricarica 67W cablata, 30W wireless

5.160mAh, ricarica 67W cablata, 30W wireless colori: Black, White

Disponibilità e prezzi

Sia POCO F5 che POCO F5 Pro sono disponibili sin da subito sugli store ufficiali mi.com e po.co, così come su Amazon, con il seguente listino prezzi: