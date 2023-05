Lo sviluppo di Skyline, emulatore di Nintendo Switch per Android, è stato sospeso

Gli emulatori su Android hanno da tempo dato ai giocatori la possibilità di giocare ai loro giochi preferiti dalle vecchie console senza doverli effettivamente possedere. Mentre i migliori emulatori possono riportarti ai giorni di gloria di PlayStation o GameCube, alcune aziende non ne sono entusiaste. Nintendo è stata in disaccordo con gli emulatori per anni e dopo aver presentato un nuovo ordine DMCA, il popolare emulatore di Nintendo Switch, Skyline, verrà chiuso.

Skyline, un emulatore che eseguiva giochi per Nintendo Switch su Android, è l’ultimo ad essere chiuso. Sul server Skyline Discord, il team ha annunciato che avrebbe interrotto lo sviluppo dell’emulatore dopo che Nintendo ha presentato un ordine DMCA contro Lockpick RCM, che ha consentito a Skyline di acquisire legalmente le chiavi di gioco Switch.

Nintendo afferma che Lockpick viola il loro copyright e gli sviluppatori non supporteranno più Skyline poiché vogliono evitare qualsiasi conseguenza legale della violazione delle leggi sul copyright.

Skyline interrompe lo sviluppo

Il team di Skyline sostiene di aver creduto che ciò che stavano facendo fosse legale e che l’emulatore stesso fosse legale. Manterranno inoltre attivo il repository, anche se in forma di sola lettura, rendendo ampiamente disponibili parti del codice sorgente.

Non è chiaro cosa abbia spinto Nintendo a presentare l’ordine DMCA in questo momento, ma potrebbe essere a causa del lancio di un particolare gioco venerdì. The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il gioco Nintendo più atteso dell’anno, esce venerdì e data la sua immensa popolarità, l’azienda giapponese potrebbe voler assicurarsi che tutti coloro che vogliono giocarci lo acquistino con mezzi legali.

Anche se Skyline si sta chiudendo, la maggior parte degli emulatori sarà ancora attiva e funzionante questa settimana. I migliori emulatori Android per Windows e Mac ti aiuteranno a trovare i tuoi giochi mobili preferiti sul tuo computer in modo da non doverli giocare sul tuo telefono.