Saranno queste le specifiche di Nothing Phone (2)?

Nothing ha condiviso teaser del nuovo Phone (2) sin dal MWC 2023, quando la società ha rivelato che il suo prossimo dispositivo sfoggerà il chipset Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 (confermando un’indicazione fatta trapelare per sbaglio da un dirigente Qualcomm). Sappiamo già che il Phone (2) sarà un’offerta premium, a differenza del primo modello, e l’azienda ha anche confermato che arriverà quest’estate.

Nel frattempo, ora abbiamo un set piuttosto completo di presunte specifiche per il prossimo telefono. E anche un nuovo rendering, basato su una recente immagine teaser del retro del telefono.

#Nothing Phone 2 is ready to be introduced 🔥

✓6.55 FHD+ AMOLED 120hz

✓Snapdragon 8+ Gen 1 (4nm)

✓LPDDR5 & UFS 3.1

✓50MP OIS + MP + MP

✓LED Glyph Light

✓In-display FS

✓Stereo speakers 2 mic

✓Wireless charging

✓Satellite Connectivity #NothingPhone2

— Sunay Gourkhede (@Tech_Wallah) May 5, 2023