Da fine anno WhatsApp non funzionerà più su questi 49 smartphone

Dal 31 dicembre 2023, l’app di messaggistica di WhatsApp non funzionerà più su 49 smartphone. Questo articolo contiene l’elenco completo.

WhatsApp rilascia spesso aggiornamenti e occasionalmente i telefoni più vecchi non riescono più a tenere il passo. Quindi, ad esempio, su iPhone con iOS 10 e iOS 11, l’app di messaggistica ampiamente utilizzata ha smesso di funzionare il 24 ottobre scorso. Inoltre, questa volta, l’elenco solo due iPhone perderanno l’accesso all’app di messaggistica insieme a un gruppo di vecchi smartphone Android.

Ovviamente stiamo parlando di smartphone di qualche anno fa, quindi c’è una buona probabilità che tu sia passato a un modello più recente. Tuttavia, è normale vedere oggi in uso smartphone obsoleti. Purtroppo, se il tuo è nell’elenco, WhatsApp non sarà più disponibile a partire dal 31 dicembre.

Ecco un elenco di coloro che sono stati colpiti. Poiché ci sono 49 smartphone in totale, li abbiamo disposti in ordine alfabetico per facilitare la ricerca degli utenti.

iPhone 5

iPhone 5c

Archos 53 Platinum

Grand S Flex ZTE

Grand X Quad V987 ZTE

HTC Desire 500

Huawei Ascend D

Huawei Ascend D1

Huawei Ascend D2

Huawei Ascend G740

Huawei Ascend Mate

Huawei Ascend P1

Quad XL

Lenovo A820

LG Enact

LG Lucid 2

LG Optimus 4X HD

LG Optimus F3

LG Optimus F3Q

LG Optimus F5

LG Optimus F6

LG Optimus F7

LG Optimus L2 II

LG Optimus L3 II

LG Optimus L3 II Dual

LG Optimus L4 II

LG Optimus L4 II Dual

LG Optimus L5

LG Optimus L5 Dual

LG Optimus L5 II

LG Optimus L7

LG Optimus L7 II

LG Optimus L7 II Dual

LG Optimus Nitro HD

Memo ZTE V956

Samsung Galaxy Ace 2

Samsung Galaxy Core

Samsung Galaxy S2

Samsung Galaxy S3 mini

Samsung Galaxy Trend II

Samsung Galaxy Trend Lite

Samsung Galaxy Xcover 2

Sony Xperia Arc S

Sony Xperia miro

Sony Xperia Neo L

Wiko Cink Five

Wiko Darknight ZT

Facciamo presente che la limitazione sarà nel sistema operativo a bordo. Se riusciste a moddare uno di questi smartphone e ad installare una Custom ROM aggiornata, WhatsApp continuerà a funzionare.