Samsung Galaxy Note 10 si aggiorna con le patch di maggio 2023

Siamo entrati nella seconda settimana di maggio e Samsung continua a rilasciare l’aggiornamento di sicurezza di questo mese su più smartphone. Il Samsung Galaxy Note 10, penultimo della serie (l’ultimo è il Note 20), sta ricevendo la patch di maggio 2023 e potrebbe persino ottenere alcune nuove funzionalità extra o miglioramenti del sistema.

I membri della comunità Samsung hanno confermato che la società sta lanciando l’aggiornamento di maggio per la serie Galaxy Note 10 in Corea. Il software è identificato dalla versione firmware N97xNKSU2HWD2. Il pacchetto pesa quasi 320 MB e contiene la patch di sicurezza di maggio 2023, ma a giudicare dal numero del firmware, il firmware potrebbe anche apportare funzionalità e miglioramenti aggiuntivi al Galaxy Note 10.

Quali potrebbero essere, è momentaneamente sconosciuto. Il mese scorso, quando Samsung ha confermato quali telefoni sono idonei per la funzione Image Clipper, non ha menzionato la serie Galaxy Note 10. Per questo motivo, non vorremmo dare false speranze legate a questo nuovo strumento della Galleria in questo nuovo aggiornamento per Note 10.

Per quanto riguarda la patch di sicurezza di maggio 2023, apporta più di 70 correzioni ai difetti di sicurezza che interessano il sistema operativo Android e il software proprietario di Samsung.

Per ora, l’aggiornamento sembra essere disponibile per il Samsung Galaxy Note 10 solo in Corea, ma alla fine anche i modelli di altri mercati dovrebbero riceverlo.

Laddove l’aggiornamento è disponibile, gli utenti di Galaxy Note 10 dovrebbero essere in grado di ottenerlo aprendo l’app Impostazioni, accedendo a “Aggiornamento software” e toccando “Scarica e installa”. Gli utenti possono anche scaricare i file del firmware ufficiale e procedere l’aggiornamento manuale su un PC Windows.

