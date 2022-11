Samsung, in rilascio Android 13 per Galaxy S20 e Note 20

Dozzine di telefoni Galaxy in tutto il mondo riceveranno la One UI 5 nei prossimi mesi. Nelle scorse ore è arrivata la notizia che i dispositivi della serie Galaxy S21 sono stati aggiunti alla lista, ma ora stiamo ottenendo la notizia che anche i modelli Samsung Galaxy S20 e Note 20 sono nel club Android 13 + OneUI 5.

SamMobile riporta che i dispositivi Samsung Galaxy S20, S20+, S20 Ultra, Note 20 e Note 20 Ultra in Europa (Germania e Svizzera per essere precisi) stanno ricevendo pacchetti OTA con le patch di sicurezza di ottobre e, per l’appunto, Android 13 con la OneUI 5. I numeri di versione del firmware sono contrassegnati dalle lettere GVJE. Si prevede che questi aggiornamenti faranno presto il salto in altre regioni del continente.

Le caratteristiche principali della OneUI 5 basata su Android 13 sono:

Nuove icone Nuovo pop-up di chiamata e nuovo layout di notifica

Nuova gestione per la personalizzazione del dispositivo (schermata di blocco, sfondi, nuovo layout per i widget)

Ottimizzazione della produttività (multitasking migliorato, nuova possibilità di estrazione e scansione di un testo, Samsung Dex e Samsung Notes ottimizzati, dispositivi connessi)

Modalità routine ottimizzata

Nuova modalità Sonno

Ottimizzazione della privacy e della sicurezza

In combinazione con gli aggiornamenti per Galaxy S21, questa spinta a otto dispositivi abbastanza ambiziosa segna solo l’inizio dell’agenda di novembre mentre attendiamo con impazienza l’arrivo della One UI 5 su Galaxy Z Flip 3, Fold 3, Flip 4, Fold 4 e Tab Serie S7 e S8 più A33 e A53. Se vivi in ​​Corea del Sud, potresti ricevere il nuovo software sul tuo Galaxy Quantum 3.