YouTube Shorts ora sono ottimizzati per la visione in TV

Nonostante TikTok sia il campione dei video in forma abbreviata, a quanto pare YouTube sta andando molto bene nello spazio, abbastanza da condividere le entrate pubblicitarie con i suoi creatori. Ora, la piattaforma sta tentando di fare un salto in avanti, passando dai piccoli schermi di telefoni e tablet agli schermi TV. L’azienda ha infatti annunciato che YouTube Shorts farà il suo debutto in TV.

Ora, se hai guardato dei cortometraggi di YouTube, saprai che i video non sono solo brevi ma anche la maggior parte sono girati verticalmente. Come puoi immaginare, questo ha rappresentato un bel problema per YouTube quando inizialmente cercava di portare gli Shorts in televisione. Ricevendo feedback e adattando la UI, Google è stata in grado di superare questi problemi per creare un’esperienza piacevole sul grande schermo.

Forse la cosa più importante dell’esperienza è che l’interfaccia deve essere facile da usare e apparire piacevole alla vista. Quindi YouTube ne ha creata uno nuova di zecca. Ha testato diverse versioni e ha scoperto che due spiccavano, una versione minima e una massima. Alla fine, gli utenti hanno preferito l’interfaccia che aveva accesso a molte opzioni diverse. YouTube ha preso queste informazioni e ha creato un’interfaccia che si trova da qualche parte nel mezzo, affermando che ci saranno più funzionalità in un secondo momento.

YouTube Shorts per la TV verrà distribuito nelle prossime settimane sui modelli TV che sono stati rilasciati nel 2019 o successivamente. Questo sarà disponibile anche sulle console di gioco più recenti come Xbox Series X, Xbox Series S e PlayStation 5. Se non disponi di una TV o di una console di gioco che supporti gli Shorts, ma vuoi comunque sapere di cosa si tratta, puoi sempre scaricare l’app YouTube dall’Apple App Store o dal Google Play Store per accedervi dal tuo telefono o tablet.

