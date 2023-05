Nothing Phone 1 si aggiorna al Nothing OS 1.5.4

Nothing sta lanciando un aggiornamento minore per Nothing Phone 1. Questa settimana la società ha annunciato su Twitter la versione 1.5.4 del sistema operativo Nothing, che apporta miglioramenti delle prestazioni e nuove funzionalità al telefono. L’implementazione è globale e dovrebbe raggiungere a breve la maggior parte degli utenti.

Rilasciato lo scorso autunno, il Nothing Phone 1 è stato lo smartphone di debutto della startup britannica Nothing, e si è distinto per un design accattivante con un retro trasparente con luci lampeggianti che l’azienda chiama illuminazione a glifi (cose che dovrebbero essere presenti anche sul Phone 2 atteso in estate).

Le novità introdotte dal Nothing OS 1.5.4

Per quanto distintivo sia il design, è il software che distingue Phone 1. Il sistema operativo Nothing ha un design reattivo e minimalista senza bloatware. Con il nuovo aggiornamento, l’esperienza utente dovrebbe diventare ancora più fluida. Le fonti ufficiali di Nothing non menzionano il changelog delle novità. Ma abbiamo scoperto le novità di Nothing OS 1.5.4.

La nuova versione offre tre nuove funzionalità. Innanzitutto, gli utenti possono inviare feedback a Nothing sull’esperienza del software dall’interno del telefono. La funzionalità Bluetooth in Impostazioni rapide consente di accedere rapidamente ai dispositivi associati. Inoltre, gli utenti possono ora scansionare i codici QR UPI con l’app della fotocamera ed effettuare pagamenti direttamente.

Le ottimizzazioni per la commutazione 4G e 5G consentono di risparmiare energia. Lo sblocco delle impronte digitali è più fluido e migliorato, così come le animazioni pop-up e le notifiche nelle Impostazioni rapide.

Nothing ha incluso anche un’integrazione del Centro sicurezza di Google e un font per l’alfabeto cirillico (sviluppato da un membro della community Nothing).

L’aggiornamento corregge i bug che bloccano la visualizzazione pop-up, restituiscono errori durante l’impostazione dello sblocco facciale e causano ritardi nelle chiamate in arrivo.

Download e installazione dell’aggiornamento su Nothing Phone 1

Per installare il nuovo aggiornamento, vai su Impostazioni → Sistema → Aggiornamento del sistema. Il rollout è ancora in corso, quindi alcuni utenti potrebbero non ricevere l’aggiornamento OTA per diverse ore. Il pacchetto di download è di 119 MB.

