Samsung conferma che l’Exynos Modem 5300 può usufruire del 5G satellitare

L’iPhone 14 che ha debuttato con la connettività satellitare ha fatto correre il mondo Android per eguagliare o superare l’offerta di Apple, ma senza i vantaggi di uno stretto controllo su ogni aspetto dell’hardware e del software. Quindi ora i produttori di modem stanno collaborando con gli OEM di smartphone per abilitare Internet via satellite per lo smartphone medio. Samsung, con i suoi processori e modem Exynos, è uno dei pochi produttori in una posizione simile a quella di Apple e la società ha ora rivelato che il suo Exynos Modem 5300 è in grado di supportare la connettività satellitare 5G.

Samsung Exynos Modem 5300 offrirà una connettività 5G satellitare molto ampia

Samsung ha recentemente annunciato che il suo Exynos Modem 5300 ha raggiunto la connettività satellitare con reti non terrestri (NTN). Il più grande vantaggio di una rete NTN è la portata superiore in località remote, oceani e valli dove la connettività cellulare convenzionale è scarsa o inesistente.

Proprio come Internet Starlink, le reti NTN si basano su una rete connessa di satelliti in orbita terrestre bassa (LEO) per trasmettere i dati tra mittenti e ricevitori. Samsung spiega che la ricezione per le reti NTN può essere ulteriormente migliorata con velivoli senza pilota nelle aree colpite da disastri.

La differenza tra i satelliti geostazionari tradizionali e i satelliti LEO come quelli di Starlink è sbalorditiva. Sebbene l’implementazione della connettività satellitare di Apple sia piuttosto rudimentale e limitata a messaggi di testo che possono richiedere diversi minuti per essere inviati, Samsung afferma che l’Exynos Modem 5300 ha gettato le basi per futuri modem che potrebbero supportare la condivisione di immagini, la condivisione di video e la messaggistica di testo bidirezionale tramite satellitare.

Ridurre al minimo gli offset di frequenza causati dallo spostamento Doppler

Possiamo attribuire una parte dell’audace affermazione in questo progetto di riferimento all’attenzione di Samsung nel ridurre al minimo gli offset di frequenza causati dallo spostamento Doppler, un fenomeno in cui la frequenza o la lunghezza d’onda potrebbero cambiare se la sorgente dell’onda è mobile.

Nelle reti NTN i satelliti sono in movimento perché orbitano intorno alla terra e la posizione dello smartphone cambia grazie alla rotazione terrestre. A causa del costante movimento relativo tra le due entità, le onde radio trasmesse sono soggette a distorsione e spostamento Doppler. Tenendo conto del cambiamento e contrastandolo, è essenziale stabilire collegamenti stabili ad alta velocità tra satelliti e smartphone.

Il Samsung Exynos Modem 5300 è pienamente compatibile con gli standard 5G NTN

Samsung Electronics afferma che la tecnologia del nuovo modem è pienamente conforme ai protocolli mondiali come il 3rd Generation Partnership Project (3GPP). Di conseguenza, tutti gli smartphone che utilizzano l’Exynos Modem 5300 o il successivo hardware 6G compatibile con NTN saranno compatibili con gli operatori e gli OEM di hardware in tutto il mondo.

Samsung se la deve vedere con l’abbinata Qualcomm e Google

Nel frattempo, Google e Qualcomm stanno lavorando insieme per sviluppare Snapdragon Satellite, un componente hardware simile per il sistema 5G Modem-RF che consente la comunicazione satellitare. Ciò renderebbe anche la maggior parte dei moderni smartphone compatibili.

Sul fronte software, Google ha gettato le basi per il prossimo balzo in avanti nella connettività con Android 14. Tutto sommato, l’attesa potrebbe non essere troppo lunga per i telefoni satellitari intelligenti.

