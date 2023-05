Google Pixel 7a ufficiale: specifiche e prezzi ITA

Al Google I/O 2023 l’azienda ha annunciato un rinnovamento importante della sua gamma Pixel in alcuni modi importanti. Il Google Pixel 7a ha fatto il suo grande debutto oggi, promettendo un’esperienza Pixel 7 per un prezzo di 509 euro. Ma con il prezzo più alto mai registrato su un dispositivo della serie A, per non parlare delle vendite costanti su quegli smartphone del 2022, Google riuscirà a trovare quel perfetto equilibrio tra prestazioni e valore per il quarto anno consecutivo?

Pixel 7a è un telefono facile da capire. Prendi Pixel 7 e ridimensionalo quel tanto che basta per abbassare il prezzo di 100 euro. L’esperienza di base rimane la stessa, dal design alle specifiche.

All’esterno, una familiare barra della fotocamera ti accoglie lungo il retro lucido (plastica, non vetro), mentre l’interno è alimentato da un chipset Tensor G2 insieme a 8 GB di RAM LPDDR5 e 128 GB di memoria UFS 3.1.

L’eredità del Pixel 6a dell’anno scorso rimane in alcuni punti, comprese le grandi cornici che circondano il display 1080p da 6,1″, anche se, almeno, è stato aggiornato a 90Hz. È una bella aggiunta, così come la ricarica wireless, anche se non aspettarti una rapida velocità qui.

Ma ovviamente tutti sanno che è la fotocamera a rendere così eccezionale un telefono Pixel, e quest’anno non fa eccezione. Invece di riutilizzare i vecchi sensori, Google ha fornito al Pixel 7a un nuovissimo sensore da 64 MP f/1.9 con pixel binning fino a 16 MP. Il sensore ultrawide da 120 gradi dovrebbe dimostrarsi molto capace nell’uso quotidiano, soprattutto considerando che in realtà è un po’ più ampio di quello che c’è sul Pixel 7. Una nuova fotocamera frontale da 13 MP dovrebbe fornire tutta l’azione selfie di cui hai bisogno.

Scheda tecnica di Google Pixel 7a

display: OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3

OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3 processore: Google Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2 memoria: 8GB di RAM LPDDR5 128GB interna UFS 3.1

sblocco: sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto

sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto sicurezza: VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence

VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence aggiornamenti: minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza OS: Android 13

Android 13 audio: speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori

speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori resistenza: IP67

IP67 dual SIM: nano SIM + eSIM

nano SIM + eSIM connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS fotocamere: anteriore: 13MP, pixel da 1,12μm, f/2,2, FF, FOV 95° posteriori: 64MP principale Quad PD Quad Bayer, pixel da 0,8μm, f/1,89, FOV 80°, sensore da 1/1,73″ 13MP ultra grandangolare, pixel da 1,12μm, f/2,2, FOV 120°, correzione obiettivo, messa a fuoco automatica con Dual Pixel a rilevamento di fase OIS, EIS video fino 4K a 30/60fps

batteria: 4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo)

4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo) dimensioni e peso: 152×72,9x9mm per 193,5g

152×72,9x9mm per 193,5g colori: Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store)

Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store) materiale: rivestimento in Corning Gorilla Glass 3, parte posteriore composita e termoformata in 3D con telaio e comparto fotocamera in lega tattile, alluminio scocca 100% da materiale riciclato, confezione 99% materiali privi di plastica

Prezzo e disponibilità

Se suona bello, non dovrai aspettare molto per metterne le mani sopra. Il Google Pixel 7a è in vendita oggi con un prezzo di 509 euro e non stiamo parlando solo di preordini. Puoi recarti subito sul Google Store per scegliere il colore che preferisci: antracite, neve, mare o un corallo esclusivo di Google. La disponibilità è data anche su Amazon e le maggiori catene di elettronica, per non parlare degli operatori telefonici.