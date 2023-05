Google Bard e PaLM 2 disponibili in Italia

Google è rimasto un po’ indietro nella corsa all’IA generativa. Battuta sul tempo da OpenAI e GPT-4, ma anche in ritardo rispetto a Bing Chat di Microsoft, la società si sta ora mettendo al passo con Google Bard e il suo modello di linguaggio PaLM 2.

PaLM 2

Al Google I/O 2023, la società ha annunciato la presentazione di PaLM 2, la seconda versione del suo modello di linguaggio PaLM, che verrà utilizzato per potenziare Google Bard.

In precedenza, Bard era alimentato da LaMDA (Language Model for Dialogue Applications) ma è stato ripetutamente battuto da gran parte della concorrenza. Bard aveva una serie di problemi che significavano che Google era insolitamente dietro a gran parte della concorrenza. Dato che era così, è chiaro che qualcosa doveva cambiare.

PaLM 2 è incredibilmente interessante perché non solo sembra essere un modello linguistico più potente, ma è possibile creare e addestrare modelli specifici in diversi campi. Google ha condiviso esempi di modelli chiamati Sec-PaLM2 e Med-PaLM2, che hanno familiarità rispettivamente con la sicurezza informatica e l’industria medica.

Oltre 25 servizi sono stati annunciati al Google I/O con PaLM 2. Può anche offrire agli sviluppatori aiuto con i problemi di codifica, fornendo modi per eseguire facilmente il debug del codice, risolvere i problemi e spiegare perché la correzione è stata implementata nel modo in cui lo era. Renderà la codifica molto più semplice per gli sviluppatori, soprattutto considerando quanto può essere prolifica l’IA generativa quando si tratta di programmazione.

Google Bard arriva in Italia (ma non in italiano)

Google ha annunciato che sta abbandonando la lista d’attesa per il suo chatbot AI Bard, rendendolo più accessibile a tutti in tutto il mondo. Disponibile in nuovi territori (compresa l’Italia), ha una nuova modalità scura ed è migliorata in un sacco di altre cose.

Google ha aggiunto molte nuove funzionalità al chatbot, quindi proviamo a decomprimere ognuna di esse per vedere come puoi usarlo come “esperimento”.

Il chatbot AI di Google Bard è ora disponibile in inglese in 180 paesi e territori. Ciò significa che non esiste una lista d’attesa e praticamente chiunque può provare il chatbot AI di Google e condividere il proprio feedback. Bard è disponibile anche in giapponese e coreano e Google afferma che è sulla buona strada per supportare presto ben 40 lingue (fra cui l’italiano).

Google ha notato che Bard sta migliorando nel presentare i risultati con immagini ricche. Le risposte visive sono fantastiche perché ti permetteranno di avere un migliore senso di comprensione. In particolare, puoi anche includere immagini nei tuoi prompt insieme al testo. Google lo ha mostrato con una foto di cani e ha chiesto a Bard di scrivere una didascalia divertente.

Bard può essenzialmente utilizzare Google Lens per analizzare la foto e rilevare i soggetti e ottenere informazioni o risposte pertinenti alle tue domande.

Oltre a lavorare con app e servizi Google come Docs, Drive, Maps e altro, Google afferma che consentirà anche integrazioni di terze parti per Bard. Esatto, Google integrerà Adobe Firefly, che è la famiglia di modelli di intelligenza artificiale generativa di Adobe, in Bard, in modo che gli utenti possano trasformare rapidamente i loro pensieri in bellissime immagini.

Non solo, ma Google sta anche lavorando con partner come Kayak, OpenTable, ZipRecruiter, ecc., per una maggiore integrazione.

Queste sono tutte le nuove funzionalità in arrivo su Bard in questo momento. Sarà interessante vedere come competerà con artisti del calibro di ChatGPT e Bing Chat, soprattutto con tutti questi nuovi strumenti a sua disposizione.