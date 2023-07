Recensione Geekom AS 5, mini PC da gaming ideale anche per i giochi AAA

Presentato il mese scorso e finalmente disponibile all’acquisto, il nuovo Geekom AS 5 è il primo assaggio della collaborazione trilaterale fra Geekom, Asus e AMD. Questo infatti è il primo mini PC dell’azienda cinese a non utilizzare una CPU Intel. Invece, all’interno del Geekom AS 5 trova spazio l’AMD Ryzen 9 5900HX.

Pro Rapporto qualità prezzo

Prestazioni

Ideale per il gaming Contro Costruzione in plastica

Unboxing

La dotazione del Geekom AS 5 è la stessa che abbiamo trovato sugli altri mini PC dell’azienda, così come sui modelli della concorrenza. Nella confezione di vendita trovano spazio:

1 x AS 5 Mini PC

1 x Adattatore di alimentazione

1 x Montaggio VESA (2 confezioni di viti incluse)

1 x Viti di montaggio SSD (2 confezioni)

1 x Viti di montaggio HDD (1 confezione)

1 x Guida rapida

1 x Manuale d’uso

Caratteristiche fisiche

Essendo dotato di un’APU da gaming, le dimensioni del Geekom AS 5 sono leggermente più grandi rispetto a quelle degli altri mini PC per permettere una maggiore circolazione dell’aria e quindi una migliore dissipazione del calore. Nello specifico, troviamo delle dimensioni di 120 x 130 x 58 mm, per un volume complessivo che rimane comunque molto limitato a 0,9 L.

Testato per soddisfare i rigorosi standard MIL-STD-810H, il Geekom AS 5 è in grado di resistere a temperature estreme, altitudine, umidità, cadute e vibrazioni frequenti, garantendo prestazioni affidabili anche negli ambienti più difficili.

La costruzione della scocca è in metallo mentre sul fronte delle porte troviamo un set davvero molto ricco e completo:

I/O anteriore 1 x USB 3.2 Gen1 Tipo-C (solo dati) 2 x USB 3.2 Gen1 1 x Jack audio (uscita linea/ ingresso microfono/ uscita cuffie)

I/O laterale 1 x Serratura Kensington

I/O posteriore 1 x USB 3.2 Gen2 2 x USB 3.2 Gen1 1 x USB 3.2 Gen2 Type-C (supporto DP1.4, 7680 x 4320 @60Hz) 2 x Porta HDMI 2.1 (4096 x 2160 @60Hz) 1 x Display Port 1.4 (7680 x 4320 @60Hz) 1 x LAN 2,5G RJ45 1 x Lucchetto 1 x DC-in



Nel vano interno, a cui si accede svitando la quattro viti presenti sotto i piedini, troviamo la stessa completezza, con la presenza di:

2x SSD M.2 2280 PCIe Gen 3×4, supporta fino a 2 TB (solo NVMe) – 1 solo è occupato

1x HDD SATA da 2,5″ 7mm, supporta fino a 2TB

2x SODIMM DDR4-3200 a doppio canale, supporta fino a 64GB

Il cuore pulsante di Geekom AS 5: l’AMD Ryzen 9 5900HX

La CPU AMD Ryzen 9 5900Hx fa parte della serie 5000 basata sull’architettura Cezanne. Il Ryzen 9 5900HX è destinato a computer portatili da gaming, oltre che a mini PC ad alte prestazioni.

Il processore può contare su 8 core e 16 thread, si basa sulla microarchitettura Zen 3 ed ha con un clock di base di 3,3 GHz con un boost clock di 4,6 GHz. Prodotto da TSMC con il suo processo a 7 nm con un design single-CCX, il TDP scelto da AMD è di 45 Watt ma, trattandosi di una CPU della serie HX, può variare da 35 a 54 watt.

Ha anche il supporto per la memoria RAM DDR4 fino a 3200 MHz e LPDDR4 fino a 4266 MHz, ottimo in quanto i processori AMD traggono grande vantaggio dalla memoria veloce e con 16 MB di cache L3.

Ryzen 9 5900HX con CPU basata su Zen 3 ha fatto passi da gigante nell’IPC rispetto alla generazione precedente con un guadagno IPC medio del 19%.

AMD è molto conosciuta per le sue GPU di altissima qualità, soprattutto quelle integrate nelle APU. E con il Ryzen 9 5900Hx troviamo la GPU Vega 8 con tutte le unità di calcolo sbloccate che hanno prestazioni paragonabili a quelle di Nvidia Mx350 con 2 GB di memoria grafica.

Le prestazioni della scheda grafica Vega 8 dipendono da una serie di fattori come il TDP configurato, la velocità di clock, la soluzione di raffreddamento e la configurazione della RAM.

Con il Geekom AS 5, vi anticipiamo già che il gaming va alla grande e che anche i titoli AAA sono giocabili accettando qualche compromesso grafico.

Prestazioni e test benchmark

Le prestazioni generali del Geekom AS 5 sono eccezionali. Grazie all’immensa quantità di RAM e alla CPU AMD, non solo le operazioni più comuni come browsing del web, email e fruizione di video online ma anche operazioni più complesse come rendering di foto, editing video e transcodifica di file video sono senza alcun dubbio alla portata.

Il sistema di raffreddamento interno, composto da un modulo termico dotato di una speciale heat pipe che garantisce una migliore dissipazione del calore e da una ventola, fa egregiamente il suo lavoro. Si fa certamente sentire quando si stressa parecchio il mini PC ma almeno le temperature interne della CPU e della GPU non superano mai gli 80° (seppur il limite indicato da AMD sia di 105°).

Secondo i dati di Geekom, il mini PC è certificato ENERGY STAR per quanto riguarda la rumorosità.

Per quanto riguarda i test benchmark, potete dare un’occhiata ai risultati qui di sotto:

Cinebench R23 (Single Core)

Intel Core i7-11700T

8C 16T @ 4.60 GHz 1492 AMD Ryzen 7 5800X3D

8C 16T @ 4.50 GHz 1491 AMD Ryzen 7 PRO 6850HS

8C 16T @ 4.70 GHz 1491 AMD Ryzen 9 5900HX

8C 16T @ 4.60 GHz 1478 AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition

8C 16T @ 4.60 GHz 1478 AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition

8C 16T @ 4.60 GHz 1478 AMD Ryzen 7 PRO 5850U

8C 16T @ 4.40 GHz 1478

Cinebench R23 (Multi Core)

AMD Ryzen 7 5800

8C 16T @ 4.00 GHz 14065 AMD Ryzen 9 6900HS

8C 16T @ 3.80 GHz 13977 Intel Core i9-11980HK

8C 16T @ 4.00 GHz 13977 AMD Ryzen 9 5900HX

8C 16T @ 4.20 GHz 13955 AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition

8C 16T @ 4.20 GHz 13875 AMD Ryzen 7 5700X

8C 16T @ 4.20 GHz 13802 AMD Ryzen 7 6800H

8C 16T @ 3.80 GHz 13611

Geekbench 6 (Single Core)

Intel Xeon w7-3465X

28C 56T @ 4.80 GHz 1996 Intel Xeon w9-3475X

36C 72T @ 4.80 GHz 1996 Intel Xeon w9-3495X

56C 112T @ 4.80 GHz 1996 AMD Ryzen 9 5900HX

8C 16T @ 4.60 GHz 1992 AMD Ryzen 9 5900HS Creator Edition

8C 16T @ 4.60 GHz 1992 Intel Core i7-11800H

8C 16T @ 4.60 GHz 1985 Intel Core i5-11400F

6C 12T @ 4.40 GHz 1978

Geekbench 6 (Multi Core)

AMD Ryzen 9 4900HS

8C 16T @ 3.90 GHz 7281 AMD Ryzen 7 4700S

8C 16T @ 3.60 GHz 7262 AMD Ryzen 7 PRO 5875U

8C 16T @ 3.50 GHz 7260 AMD Ryzen 9 5900HX

8C 16T @ 4.20 GHz 7255 AMD Ryzen 5 3600XT

6C 12T @ 4.50 GHz 7246 AMD Ryzen 7 5800HS Creator Edition

8C 16T @ 3.80 GHz 7243 AMD Ryzen 7 4800HS

8C 16T @ 3.80 GHz 7240

PassMark CPU Test

Intel Core i9-10900KF

10C 20T @ 4.90 GHz 22978 Intel Core i9-11900

8C 16T @ 3.80 GHz 22830 Intel Core i9-11900F

8C 16T @ 3.80 GHz 22830 AMD Ryzen 9 5900HX

8C 16T @ 4.20 GHz 22815 Intel Core i7-11700B

8C 16T @ 4.00 GHz 22764 Intel Core i9-10850K

10C 20T @ 4.80 GHz 22755 AMD Ryzen 7 3700X

8C 16T @ 4.00 GHz 22674

Gaming

Uno dei punti salienti di questo Geekom AS 5 è proprio il gaming. Pur avendo solamente un’APU con chip grafico integrato, la soluzione AMD permette di erogare una potenza grafica di gran lunga superiore rispetto alle controparti Intel. In parole povere, con questo mini PC non si è limitati al solo retro gaming ma è possibile utilizzare, con impostazioni grafiche basse e risoluzione HD (1280 x 720 pixel), anche moderni giochi AAA.

Testando una moltitudine di giochi, abbiamo riscontrato delle prestazioni accettabili in molti e leggermente insufficienti in quelli più pesanti. Nello specifico:

low (1280×720) med. (1280×720) high (1280×720) ultra (1280×720) QHD (low) 4K (low) Counter-Strike: GO (2012) 212 135 78.8 47.5 21.3 GTA V (2015) 116 104 27.9 12 8.55 8.77 The Witcher 3 (2015) 72.2 44.5 21.9 14.4 Dota 2 Reborn (2015) 127 96.3 53.7 49.9 14.3 Rise of the Tomb Raider (2016) 46.3 33.5 19.7 16.3 Rocket League (2017) 56.2 46.3 31.3 22.3 12.6 Final Fantasy XV Benchmark (2018) 37 19.2 13.6 9.67 5.22 X-Plane 11.11 (2018) 53.1 41.1 37 20.8 Far Cry 5 (2018) 48 21 20 19 12 6 Strange Brigade (2018) 87.7 33.5 28.4 23.9 15.8 8.2 Shadow of the Tomb Raider (2018) 52 20.3 18.7 16.3 10.4 5 Far Cry New Dawn (2019) 44 22 21 19 13 6 Metro Exodus (2019) 39.2 16.4 12.8 10.8 8.24 4.87 Borderlands 3 (2019) 60.1 23.1 14.4 11.3 7.28 3.52 F1 2020 (2020) 94.7 33.4 24.3 16.7 8.53 F1 2021 (2021) 98.3 42.5 31.9 22 16.3 8.35 Alan Wake Remastered (2021) 39.1 30.1 Far Cry 6 (2021) 45.1 21.1 17.2 Riders Republic (2021) 41 21 15 14 9 4 Forza Horizon 5 (2021) 43 33 28 15 11 7 Farming Simulator 22 (2021) 131 51.1 33.2 29.5 21.3 11.8 God of War (2022) 13.7 11.2 7.92 Rainbow Six Extraction (2022) 29 28 27 19 11 5 Dying Light 2 (2022) 18.5 15.4 11.4 6.73 GRID Legends (2022) 63.3 43.2 35.1 24.7 17.6 9.7 Elden Ring (2022) 30.7 30.6 30.5 27 19.2 10.9 Cyberpunk 2077 1.5 (2022) 21.2 16 11.2 8.9 4.8 Elex 2 (2022) 17.8 15.4 13.6 11.6 7.55

Supporto Linux

I mini PC Geekom ci hanno tutti sorpresi in positivo per l’eccezionale supporto Linux e il nuovo AS 5 non è da meno.

Nel caso in cui non vogliate utilizzare Windows 11 Pro che è preinstallato, potete senza alcun problema scaricare una delle tante distro Linux e star certi che funzionerà alla grande (sia in Dual Boot partizionando l’SSD che con un’istallazione singola). Tutte le componenti hardware e i rispettivi driver vengono riconosciuti al primo avvio, compreso il chip WiFi e Bluetooth che in altri dispositivi crea problemi.

Nel nostro caso abbiamo provato a installare e utilizzare per qualche giorno Ubuntu, Linux Mint e Fedora (quest’ultima distro è rimasta installata e la usiamo tutt’ora come sistema operativo predefinito).

Conclusioni

Il Geekom AS 5 a nostro avviso sta su una categoria tutta nuova nella lineup dell’azienda. Mentre gli altri mini PC con CPU Intel sono perfetti per l’utilizzo in ambito d’ufficio o come media server casalingo, con l’uso di APU AMD, Geekom si è aperta anche al mondo del gaming.

E con un prezzo non troppo più elevato rispetto alle controparti Intel, crediamo che il Geekom AS 5 abbia una completezza maggiore e sia il modello da scegliere se volete un computer a tutto tondo con dimensioni compatte e prestazioni eccezionali.

Prima di lasciarvi,m vi vogliamo segnalare di rimanere connessi con i nostri blog per la futura recensione approfondita del Geekom AS 6, versione ancora più potente dotata dell’APU AMD Ryzen 6900HX.

