Il PlayStation “Project Q” è basato su Android | Video leaked

Sony ha recentemente annunciato che realizzerà una console portatile per i possessori di PlayStation 5 attualmente nota come “Project Q“. Al momento non si sa molto dell’ibrido tablet/console, ma una nuova fuga di notizie mostra che PlayStation Project Q esegue Android.

Le immagini e i video clip pubblicati da @Zuby_Tech mostrano Project Q dal vivo, offrendo uno sguardo leggermente migliore all’hardware rispetto alla presentazione ufficiale, ma limitata, di Sony.

Project Q ha un grande display al centro con quello che è effettivamente un controller DualSense diviso a metà e attaccato su entrambi i lati come Nintendo Joy-Con: non è ancora chiaro se siano rimovibili, ma questo video rende ovvio che non sono singoli pezzi.

Ma, forse più interessante di uno sguardo all’hardware, è uno sguardo al software chiaramente non finito.

Come sembrava probabile fin dall’inizio, la console PlayStation Project Q di Sony sembra funzionare su Android con un chipset Qualcomm sotto il cofano. La prima build del software ha un tipico launcher Android e un cassetto delle app, navigazione a tre pulsanti e persino molte app di test Android comuni. C’è anche un’app “QC Test” che punta a un chip Snapdragon.

Qualcomm, in particolare, in precedenza aveva affermato di aver parlato con Sony dei suoi chip nel contesto dei giochi Android.

Non sappiamo ancora come sarà il software finale, ma avere Android a bordo lascia la porta aperta a infinite possibilità. La spina dorsale di Project Q è lo streaming da una PlayStation 5, ma con Android a bordo, giochi locali, supporto esteso per il cloud gaming e altro ancora potrebbero essere sul tavolo.

via