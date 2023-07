ChatGPT arriva ufficialmente su Android | Download

A distanza di qualche settimana da quando è stata pubblicata l’app ufficiale su iOS, OpenAI ha fatto un passo in avanti molto importante nell’introdurre ChatGPT su Android. L’applicazione infatti è stata pubblicata sul Play Store, anche se al momento si trova in uno stato di pre-registrazione.

Per quanto riguarda le caratteristiche dell’applicazione, gli utenti con un abbonamento attivo hanno accesso a una versione più potente e avanzata del modello linguistico – GPT-4 – e tempi di risposta più rapidi. Gli utenti gratuiti invece possono accedere solamente al modello GPT 3.5.

Oltre a ciò, gli utenti gratuiti possono accedere a Whisper, il software di riconoscimento vocale dell’azienda, e sincronizzarsi su più dispositivi. In sostanza, l’app è tutto ciò che potevi fare prima dal sito web ma ora è disponibile in un’app nativa.

Nel caso foste interessati a provare ChatGPT in maniera nativa attraverso l’app ufficiale per Android, vi basterà cliccare sul nostro app box sottostante per essere rimandati direttamente sulla pagina dedicata del Play Store.

Prima di lasciarvi, vi vogliamo ricordare che modelli LLM come GPT-4 sono estremamente costosi da sviluppare e offrire al pubblico. Una stima parla di un costo giornaliero per offrire ChatGPT al pubblico di ben 700.000 dollari.

Segnaliamo anche che dopo un vertiginoso aumento di popolarità tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023, sembra che ChatGPT di OpenAI stia iniziando a perdere forza. Secondo la società di analisi dei dati Similarweb condivisa con il Washington Post, il mese scorso il traffico mobile e desktop verso il sito Web di ChatGPT è diminuito del 9,7% a livello globale.