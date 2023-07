Per la prima volta, a giugno è calato il numero di utenti di ChatGPT

Dopo un vertiginoso aumento di popolarità tra la fine dello scorso anno e l’inizio del 2023, sembra che ChatGPT di OpenAI stia iniziando a perdere forza. Secondo la società di analisi dei dati Similarweb condivisa con il Washington Post, il mese scorso il traffico mobile e desktop verso il sito Web di ChatGPT è diminuito del 9,7% a livello globale.

Se i dati di Similarweb sono accurati, il calo segna la prima volta che il chatbot ha visto un utente rifiutare. A giugno, anche l’app tracker Sensor Tower ha visto diminuire i download del client iOS di ChatGPT dopo aver raggiunto il picco all’inizio del mese.

Il calo dell’interesse per ChatGPT sembra essere parte di una tendenza del settore. I numeri di Similarweb mostrano un minor numero di persone che visitano i siti Web desktop e mobili per Microsoft Bing, Google Bard e Character.AI negli ultimi mesi. Microsoft, ad esempio, ha visto aumentare il traffico verso il suo motore di ricerca tra febbraio e marzo quando Bing Chat è diventato disponibile in anteprima pubblica. Da allora, il traffico mensile verso il sito Web è costantemente diminuito, tornando quasi ai livelli che aveva prima che Microsoft riorganizzasse Bing attorno a GPT-4.

Separatamente, Similarweb afferma di aver registrato un calo del coinvolgimento di ChatGPT, con i minuti degli utenti in calo dell’8,5% a maggio 2023.

Perché ChatGPT sta perdendo utenti?

Per quanto riguarda ciò che potrebbe causare il declino, il Washington Post suggerisce che la fine dell’anno scolastico potrebbe avere qualcosa a che fare con questo. Con la maggior parte degli studenti universitari in pausa estiva, si ipotizza che non molti giovani adulti utilizzino ChatGPT per scrivere i loro documenti.

Un altro motivo potrebbe essere che aziende come Samsung stanno vietando ai dipendenti di utilizzare i chatbot di intelligenza artificiale per il vero timore di una potenziale fuga di dati.

Qualunque sia la ragione del declino, puoi scommettere che nessuno in OpenAI è nel panico. Semmai, il laboratorio di ricerca è probabilmente felice di vedere che meno persone utilizzano la versione pubblica di ChatGPT. Il CEO Sam Altman ha affermato che il servizio costa a OpenAI un importo “da capogiro”.

