OnePlus Open potrebbe usare una speciale versione di OxygenOS

Manca solo un mese circa al debutto del primo OnePlus pieghevole e una delle maggiori domande sul prodotto risiede nel suo software. Secondo una nuova indiscrezione, “OnePlus Open” potrebbe essere fornito con una versione speciale di OxygenOS.

@_SnoopyTech_ afferma che “OxygenOS Fold” sarà la versione del software sul prossimo OnePlus pieghevole, un dettaglio che Max Jambor, un’altra fonte affidabile, sostiene.

Ora, a questo punto, non sappiamo davvero cosa possa portare “OxygenOS Fold” a “OnePlus Open”, il pieghevole precedentemente noto come “OnePlus V Fold”. La stessa OxygenOS è, a questo punto, sostanzialmente una copia carbone della ColorOS di Oppo. Ciò rende sensata anche questa versione speciale, poiché Oppo offre anche “ColorOS Fold” su Oppo Find N2.

Sfortunatamente, “ColorOS Fold” di Oppo non mi ispira alcuna fiducia per OnePlus. ColorOS su Oppo Find N2 ha molti miglioramenti per uno schermo più grande, come la visualizzazione divisa in alcune app di sistema e le Impostazioni, ma ignora anche molti degli aggiornamenti di Android in quell’area. Non esiste un pannello di notifica diviso e Oppo salta la barra delle applicazioni di Android.

Ciò potrebbe cambiare, e anche OnePlus tecnicamente potrebbe farlo, ma non sembra eccezionale. Allo stesso modo, OnePlus Pad, il primo dispositivo a grande schermo con OxygenOS, ha saltato tutte le ottimizzazioni integrate per il grande schermo di Android.

Ad ogni modo, la tempistica di lancio non è una sorpresa. L’anno scorso, OnePlus ha lanciato il suo OnePlus 10T ad agosto e anche gli anni precedenti hanno visto cadenze simili. Una presentazione ad agosto metterebbe anche OnePlus in una buona posizione per quanto riguarda la concorrenza, con Samsung che lancerà ufficialmente il Galaxy Z Fold 5 il 26 luglio, una data che è stata anticipata rispetto agli anni precedenti.

Finora le indiscrezioni del primo pieghevole OnePlus sono state relativamente minori. Un recente tweet indica che il dispositivo avrebbe un display interno da 8 pollici, Snapdragon 8 Gen 2 e un array a tripla fotocamera composto da un sensore principale da 50 MP, uno ultrawide da 48 MP e un teleobiettivo da 64 MP.

via