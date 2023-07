Evernote licenzia quasi tutti i dipendenti negli USA

Evernote ha licenziato la maggior parte della sua forza lavoro. In una dichiarazione condivisa con SFGate, Bending Spoons, lo sviluppatore di app con sede a Milano che ha acquistato la società lo scorso novembre, ha dichiarato di aver licenziato quasi tutti i dipendenti di Evernote negli Stati Uniti e in Cile. Bending Spoons prevede di trasferire la maggior parte delle restanti attività dell’azienda in Europa.

I licenziamenti arrivano meno di sei mesi dopo che l’azienda ha tagliato 129 posizioni in Evernote perché l’app era stata “non redditizia per anni”. Bending Spoons non ha condiviso esattamente quanti dipendenti sono stati colpiti da questo ultimo round di licenziamenti. Una scansione di LinkedIn rivela che alcuni ingegneri del software che erano stati con Evernote per alcuni anni hanno perso il lavoro.

“I nostri piani per Evernote sono più ambiziosi che mai: in futuro, un team dedicato e in crescita con sede in Europa continuerà ad assumere la proprietà del prodotto Evernote“, ha dichiarato a SFGate il CEO di Bending Spoons, Luca Ferrari. “Questo team sarà anche in una posizione ideale per sfruttare la vasta esperienza e la forza degli oltre 400 dipendenti di Bending Spoons, molti dei quali hanno lavorato a tempo pieno su Evernote sin dall’acquisizione“.

Ferrari ha aggiunto che Bending Spoons fornirà ai dipendenti interessati 16 settimane di stipendio, un bonus di rendimento proporzionale e fino a un anno di assicurazione sanitaria.

Come l’azienda intende rendere Evernote di successo in un mercato affollato di concorrenti come Notion e Obsidian non è stato detto. Qualunque cosa Bending Spoons abbia pianificato per Evernote, non si può negare che questo segna un altro punto basso per quella che una volta era una delle app per prendere appunti più popolari che potevi scaricare e uno dei primi beniamini del boom dell’App Store.

L’azienda godeva di una valutazione di $1 miliardo al suo apice, ma la mancanza di concentrazione, il software difettoso e la sempre più ferrea concorrenza hanno lasciato l’azienda un guscio di se stessa negli ultimi anni.

