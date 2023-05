Logitech G Cloud Gaming arriva in Italia

Dopo il lancio in Nord America e Taiwan, l’insolito e relativamente costoso G Cloud Gaming Handheld di Logitech sta arrivando in Europa. Nello specifico, è ora disponibile nel Regno Unito, Germania, Francia, Italia, Spagna, Norvegia, Danimarca, Svezia e Finlandia, con bundle speciali di lancio come 6 mesi di Xbox Game Pass Ultimate.

Con un display touchscreen da 7 pollici, risoluzione 1080p e controlli del gamepad, Logitech G Cloud ricorda le console da gaming portatili come Razer Edge e Ayaneo Air Pro, o anche una versione più piccola di Switch, Steam Deck o ROG Ally.

Tuttavia, racchiude solo specifiche mediocri come un SoC Qualcomm 720G di fascia media, 4 GB o RAM e Bluetooth 5.1/WiFi 5. Questo perché è specificamente progettato per il cloud gaming da servizi come Xbox Game Pass e GeForce Now e può essere utilizzato anche per streaming di giochi per console/PC da remoto.

Date le specifiche limitate, negli USA il prezzo di $ 350 ha sollevato diverse perplessità, anche se normalmente viene venduto a circa $300. Da quando è uscito a dicembre, Logitech ha aggiunto una serie di nuove funzionalità come la mappatura virtuale dei pulsanti per i giochi mobili basati su touch, le impostazioni di personalizzazione dei controlli e il supporto ufficiale per Shadow PC.

In ogni caso, il G Cloud Gaming Handheld ha apparentemente riscosso un successo sufficiente per Logitech da portarlo in territori al di fuori del Nord America. Come accennato, Logitech offre fino a sei mesi di Xbox Game Pass Ultimate (a seconda del paese), insieme a un mese di NVIDIA GeForce NOW Priority e un mese di Shadow PC. Sarà disponibile a partire dal 22 maggio per €359.

via