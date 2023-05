Google eliminerà gli account Gmail inattivi

Se disponi di un account Google che non utilizzi da un po’ di tempo ma che desideri conservare, ti consigliamo di accedere nuovamente. La società ha annunciato che inizierà a eliminare gli account inattivi da almeno due anni.

Google lo inquadra come una mossa per migliorare la privacy, ma è facile vederlo anche come una misura di riduzione dei costi per liberare spazio di archiviazione sui server di Google.

A partire dalla fine dell’anno, chiunque abbia un account inattivo da due anni riceverà un’e-mail che lo avverte che verrà disattivato se non effettua l’accesso entro 60 giorni. Dopo la disattivazione, avrai altri 60 giorni per accedere prima che l’azienda lo elimini definitivamente. Quindi, in totale, sono necessari circa quattro mesi di preavviso per recuperare il tuo account, il che sembra abbastanza ragionevole. Google afferma che la prima volta che inizierà a eliminare gli account è dicembre 2023.

L’azienda invierà e-mail di avviso sia all’account che rischia di essere eliminato sia a qualsiasi e-mail di recupero che hai aggiunto. La disattivazione e l’eliminazione si applicheranno a tutto ciò per cui utilizzi quell’account, inclusi Gmail, Drive, Documenti, YouTube, Google Foto, Meet e Calendar.

Si applica solo agli account personali, quindi le e-mail di lavoro o scolastiche saranno risparmiate dalla disattivazione.

Sebbene il motivo della privacy dichiarato dall’azienda possa essere un modo conveniente per evitare di dire: “Vogliamo risparmiare denaro“, c’è una certa sostanza in quella cornice. Oltre a non disporre di password aggiornate, gli account abbandonati hanno dieci volte meno probabilità di disporre dell’autenticazione a due fattori, rendendoli più vulnerabili al dirottamento.