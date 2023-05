Sonos rimuove il supporto per la riproduzione locale da Android

Se sei un utente Sonos su Android, una funzione utile sta per scomparire. I file multimediali locali presto non saranno più supportati dall’app Sonos su Android.

Sonos sta rimuovendo il supporto dei media locali dalla sua app Android alla fine di questo mese. Un avviso sul sito web della società recita:

A partire dal 23 maggio 2023, rimuoveremo la possibilità di riprodurre file audio direttamente su Sonos utilizzando il menu “Su questo dispositivo” nell’app Sonos per Android.

Per compensare la rimozione, viene suggerito agli utenti di caricare la propria musica su YouTube Music, Apple Music, Deezer o Plex o di utilizzare un’unità NAS (network-attached storage).

Sonos rimane sul vago sul perché ha rimosso la funzione

La rimozione improvvisa arriva circa tre anni dopo che Sonos ha rimosso la stessa funzionalità su iOS, ma non c’è un chiaro motivo per cui viene rimossa su Android. In un post del forum di supporto, l’azienda sottintende vagamente che ha qualcosa a che fare con le versioni più recenti di Android.

Man mano che vengono rilasciate versioni più recenti dei sistemi operativi mobili, a volte può cambiare il modo in cui le informazioni vengono condivise tra i dispositivi e questa funzione non sarà più compatibile con le versioni più recenti del sistema operativo Android.

Android ha apportato alcune modifiche al modo in cui le app possono interagire con i file locali in Android 11 con l’introduzione di “Scoped Storage”, ma recentemente non c’è stato nient’altro che possa apparentemente influenzare questa funzionalità di Sonos. A meno che l’azienda non offra alcune spiegazioni dettagliate, sembra davvero che questo abbia lo scopo di eliminare una funzionalità che l’azienda non vuole più offrire.

Il lato positivo (probabilmente per le casse dell’azienda) è che Sonos ha appena lanciato Era 100 ed Era 300, i suoi primi altoparlanti con supporto Bluetooth integrato. Ma, allo stesso tempo, il Bluetooth non trasmetterà con la stessa qualità offerta durante lo streaming di file locali attraverso l’app.

via