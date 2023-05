KeePassXC 2.7.5 ufficiale | Novità e download

Utilizzare un password manager è fondamentale per rimanere al sicuro online e non vi è migliore scelta di KeePass. O meglio, se preferite un’implementazione più moderna esiste la reimplementazione del codice sorgente sotto forma di KeePassXC.

La nuova versione KeePassXC 2.7.5 open source, gratuito e multipiattaforma, un port guidato dalla community dell’app “Keepass Password Safe”, è stato rilasciato durante il fine settimana come un altro aggiornamento di manutenzione della serie KeePassXC 2.7 che ti offre un un sacco di miglioramenti e molte correzioni di bug.

Le nuove funzionalità di KeePassXC 2.7.5 includono una nuova opzione “Consenti cattura schermo” nel menu Visualizza per abilitare la possibilità di acquisire schermate per un periodo di tempo temporaneo (questa funzione è attualmente disponibile solo su macOS e Windows), oltre al supporto per l’ultima libreria di crittografia Botan 3 C++.

Questa versione migliora anche il layout della funzione di esportazione HTML, aumenta il passaggio TOTP massimo a 24 ore, aggiunge scorciatoie da tastiera per le impostazioni di app e database, migliora l’aspetto del logo e delle icone di KeePassXC e disabilita la funzione di “ripristino della ricerca” per impostazione predefinita per essere più user-friendly, soprattutto per i nuovi arrivati.

Inoltre, a partire da questa versione, KeePassXC non mostra più l’intestazione della colonna Gruppo al di fuori di una ricerca e nasconde il pulsante “Rinomina” per gli allegati nel pannello di anteprima.

Trattandosi di un aggiornamento di manutenzione, risolve una serie di problemi tra cui diversi arresti anomali scoperti dai membri della comunità, nonché altri bug che causano rallentamenti significativi dell’applicazione quando i database contenevano più di 1000 voci.

Tra le altre modifiche degne di nota, KeePassXC 2.7.5 corregge anche vari problemi di accessibilità, bug con il widget di anteprima, supporto per le chiavi AES-256/GCM OpenSSH, selezione del testo per il campo Auto-Type, pagina di configurazione Auto-Type sulla selezione della sequenza personalizzata e altri problemi.

Consulta le note di rilascio sul GitHub del progetto per maggiori dettagli sulle modifiche incluse in questo aggiornamento. Nel frattempo, puoi scaricare KeePassXC 2.7.5 su Windows, macOS e Linux attraverso il sito web ufficiale.

