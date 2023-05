WhatsApp lancia Chat Lock, funzione per preservare le chat più private

WhatsApp ha appena annunciato una nuova funzionalità chiamata “Chat Lock” (in italiano tradotto Lucchetto Chat) che dovrebbe consentire agli utenti di mantenere alcune conversazioni più private.

Lo strumento ti consente di bloccare qualsiasi conversazione, collocandola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come un’impronta digitale o una scansione del volto, o inserendo una password. Questo nasconde automaticamente anche eventuali riferimenti alle chat bloccate nel feed delle notifiche.

Come funziona il Chat Lock di WhatsApp

Bloccare una chat sembra abbastanza facile. Basta toccare il nome della chat individuale o di gruppo e selezionare l’opzione di blocco. Quando vuoi leggere la chat, inserisci la tua password o completa una scansione biometrica.

WhatsApp afferma che questa è un’ottima funzionalità per coloro che condividono i telefoni con i membri della famiglia e vogliono evitare che i contenuti di determinate chat vengano lette quando “qualcun altro sta tenendo il tuo telefono nel momento esatto in cui arriva una chat extra speciale“.

Gli strumenti ti consentono anche di bloccare completamente WhatsApp dietro l’autenticazione biometrica.

Le persone dietro la popolare app di messaggistica affermano di essere impegnate a preparare più funzionalità per Chat Lock, come la possibilità di creare una password personalizzata per ogni chat e uno strumento per bloccare le chat su più dispositivi.

La società madre, Meta, è stata straordinariamente impegnata nel tentativo di mantenere WhatsApp sicuro e affidabile, poiché ha recentemente potenziato il sistema di verifica per ostacolare potenziali truffatori e ha aggiunto più opzioni per gestire i messaggi che scompaiono. Gli strumenti Chat Lock sono ora disponibili per gli utenti di WhatsApp.