Su Google Contatti arrivano le notifiche dei compleanni

Aggiungendo una novità presente su Facebook da anni e anni, Google Contatti sta ora lanciando notifiche di compleanno e incoraggiando gli utenti ad aggiungere tali informazioni.

Se le notifiche dei compleanni sono state implementate sul tuo dispositivo, aprendo la scheda “In evidenza” in Google Contatti verrà visualizzata una scheda “Aggiungi compleanni” nella sezione Per te: “Salva i compleanni dei tuoi contatti per vederli nel tuo calendario dei compleanni e ottenere indicazioni utili qui e tutti i servizi Google.”

Toccando “Aggiungi compleanni” si accede a un’interfaccia utente dell’elenco ottimizzata per l’inserimento veloce e in massa delle date. Un’icona a forma di torta appare accanto alle persone senza compleanni e puoi aggiungere tali informazioni scorrendo il mese, il giorno e l’anno.

Non è chiaro come si torni a questa interfaccia una volta rimossa la notifica iniziale.

Nel frattempo, puoi aprire un singolo contatto e andare al menu di overflow, dove troverai una nuova opzione “Aggiungi notifica di compleanno”. Questo non è ancora ampiamente implementato nella versione 4.7.26.x ma sta venendo distribuito man mano che passano i giorni lato server.

Tutte queste modifiche possono avvenire sia attraverso l’app ufficiale per Android e iOS sia attraverso la barra laterale in Gmail, dove vi è l’integrazione nativa dei contatti sincronizzati attraverso l’account Google.

Rimanendo su questo tema, vi vogliamo ricordare che gli sviluppatori di WhatsApp stanno lavorando a una funzione che permetterà la modifica dei dati dei contatti direttamente all’interno del servizio, senza la necessità di utilizzare un’app esterna.

