Recensione Google Pixel 7a: tante cose belle ma anche una grossa pecca

Negli ultimi due anni, c’è stato un processo molto semplice da seguire quando si acquista uno smartphone di fascia media: se vuoi lo schermo migliore, prendi il modello Samsung; se vuoi la migliore fotocamera, prendi il telefono Google Pixel. Quest’anno è ancora più semplice: acquista Google Pixel 7a in entrambi i casi.

Il Pixel 7a costa 509 euro per la singola opzione di configurazione, che ti offre 128 GB di spazio di archiviazione, senza possibilità di espanderla, e 8 GB di RAM. Mi piacerebbe vedere un po’ più di spazio di archiviazione e, che ci crediate o no, le schede microSD non sono rare in questa fascia di prezzo. Ovviamente, c’è un sacco di cloud di Google in giro, quindi probabilmente sincronizzerai la maggior parte di ciò che occupa spazio.

Puoi acquistare Pixel 7a in quattro colori, anche se l’opzione Coral più distintiva è esclusiva del negozio online di Google. Per il resto, è disponibile nelle colorazioni Snow, Charcoal e Sea, che si traducono in bianco, grigio e blu.

Pro Qualità del display

Prestazioni

Qualità fotografica Contro Autonomia

Un look familiare per Google Pixel 7a

Google ha optato per un look specifico per i suoi telefoni, adottando il design di Pixel 7 per Pixel 7a. Se sei come me e hai apprezzato l’aspetto distintivo dei recenti telefoni Pixel, questa è una notizia fantastica. In caso contrario, ci sono molti altri smartphone dall’aspetto più blando là fuori.

Come il Pixel 7, il Google Pixel 7a presenta un colore solido sul pannello posteriore interrotto solo da una barra orizzontale della fotocamera che è una variazione leggermente più scura dello stesso colore.

La barra della fotocamera è più stretta rispetto alla versione del Pixel 6a, ma fornisce comunque un buon equilibrio al telefono quando lo appoggi con lo schermo rivolto verso l’alto. Non ci sono sbilanciamenti.

Uno dei compromessi per il prezzo più basso del Pixel 7a sono i materiali meno fantasiosi utilizzati per realizzare questa versione. Ottieni molta più plastica su Pixel 7a rispetto a Pixel 7, anche se il telefono utilizza ancora l’alluminio per il suo telaio laterale.

Sebbene non sacrifichi completamente la durata agli elementi con Pixel 7a, non raggiunge del tutto lo standard di Pixel 7. Il nuovo smartphone di fascia media offre un grado di resistenza all’acqua IP67, quindi può immergersi fino a 1 metro d’acqua; con una classificazione IP68, Pixel 7 può andare un po’ più in profondità.

E mentre Pixel 7a potrebbe non avere il Gorilla Glass Victus più resistente trovato su Pixel 7, ottieni comunque Gorilla Glass 3 per proteggerti dai graffi.

L’ago pende più verso la fascia alta che verso la fascia media

Google Pixel 7a non è il solito telefono di seconda fascia. Piuttosto che eliminare le funzionalità da uno smartphone più premium con l’obiettivo di mantenere bassi i costi, Google sembra aver deciso di racchiudere quante più funzionalità possibili, al punto che sarebbe difficile individuare le differenze tra Pixel 7a e il presumibilmente più completo Pixel 7.

Questa è un’ottima notizia se sei un acquirente di smartphone con un budget limitato. Google Pixel 7a significa che non devi avvicinarti ai fatidici 1000 euro se desideri un telefono con un display bello e con elevato refresh rate, fotocamere capaci e lo stesso processore Tensor G2 che trovi nei dispositivi di punta di Google.

Google Pixel 7a | Scheda tecnica

Pixel 7a è alimentato dallo stesso chipset Tensor G2 che trovi all’interno di Pixel 7 Pro e Pixel Fold. Questo chip non può competere con le migliori opzioni di Qualcomm o Apple e ci sono probabilmente telefoni molto più veloci a questo prezzo – il Poco F5 Pro ne è un esempio notevole – ma l’approccio di Google ha sempre favorito i progressi al di fuori della pura velocità.

Il chip Tensor assicura che l’elaborazione della fotocamera sia rapida e che tutte le funzionalità AI integrate nel software funzionino con il minimo sforzo. È comunque una veloce combo CPU + GPU, con giochi come Call of Duty Mobile che non presentano nessun problema. Ci sono anche 8 GB di RAM e 128 GB di spazio di archiviazione, una coppia abbastanza standard per un dispositivo Pixel.

display: OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3

OLED 6,1″ FHD+ 1080×2400, 20:9, 429ppi, refresh rate fino 90Hz, AOD con funzionalità Riepilogo e Now Playing, contrasto >1.000.000:1, HDR, Corning Gorilla Glass 3 processore: Google Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2

Google Tensor G2 con coprocessore di sicurezza Titan M2 memoria: 8GB di RAM LPDDR5 128GB interna UFS 3.1

sblocco: sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto

sensore impronte digitali integrato nel display, sblocco con volto sicurezza: VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence

VPN di Gogle One inclusa, end-to-end Google, core sicurezza Tensor, chip Titan M2 e Trusty, protezione antiphishing e antimalware, Private Compute Core, Android System Intelligence aggiornamenti: minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza

minimo 5 anni di aggiornamenti di sicurezza OS: Android 13

Android 13 audio: speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori

speaker stereo, 2x microfoni, eliminazione rumori resistenza: IP67

IP67 dual SIM: nano SIM + eSIM

nano SIM + eSIM connettività: 5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS

5G, WiFi 6E, Bluetooth 5.3 + LE, BT Diversity, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, GPS fotocamere: anteriore: 13MP, pixel da 1,12μm, f/2,2, FF, FOV 95° posteriori: 64MP principale Quad PD Quad Bayer, pixel da 0,8μm, f/1,89, FOV 80°, sensore da 1/1,73″ 13MP ultra grandangolare, pixel da 1,12μm, f/2,2, FOV 120°, correzione obiettivo, messa a fuoco automatica con Dual Pixel a rilevamento di fase OIS, EIS video fino 4K a 30/60fps

batteria: 4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo)

4.385mAh, ricarica 18W, certificazione Qi per ricarica wireless, fino a 24 ore di autonomia (72 ore con risparmio energetico estremo) dimensioni e peso: 152×72,9x9mm per 193,5g

152×72,9x9mm per 193,5g colori: Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store)

Grigio antracite, Celeste, Bianco ghiaccio, Corallo (esclusiva Google Store) materiale: rivestimento in Corning Gorilla Glass 3, parte posteriore composita e termoformata in 3D con telaio e comparto fotocamera in lega tattile, alluminio scocca 100% da materiale riciclato, confezione 99% materiali privi di plastica

Un display da top di gamma

Il Pixel 7A include una manciata di importanti aggiornamenti, ma nella sua scheda tecnica ce n’è uno che ritengo sia il più importante: uno schermo a 90Hz più luminoso e con uno scorrimento più fluido. Guardiamo gli schermi dei nostri telefoni circa 100 volte al giorno, quindi questo è un grande miglioramento della qualità della vita.

Mi piace la dimensione più piccola di 6,1 pollici del Pixel 7a, che lo fa sembrare un telefono compatto rispetto ai dispositivi molto più grandi che sono abituato a trasportare. Potrebbe essere più difficile vedere i dettagli fini nelle foto per il lavoro di modifica, ma lo smartphone è stato abbastanza reattivo da consentirmi di ingrandire e scorrere rapidamente.

Non abbiamo gli strumenti necessari a testarne la qualità dal punto di vista scientifico ma, stando ad altre recensioni trovare in rete, abbiamo scoperto che il Pixel 7a cattura rispettivamente il 111,7% e il 79,1% degli spettri di colore sRGB e DCI-P3, quando il suo schermo è impostato sulla modalità Naturale. Ottieni più colori nella modalità Vivid di Pixel 7a, dove la sua percentuale di sRGB migliora al 129,8% e il suo risultato DCI-P3 sale al 90,1%.

Il cavallo di battaglia: le fotocamere

La fotografia mobile è sempre stata il grande punto di forza dei telefoni Pixel A di Google. “Quale altro telefono sotto i 500 euro produce scatti come questo?” Google sostiene, e se hai guardato i telefoni del passato, dovresti ammettere che è stato vero.

Ma i precedenti modelli Pixel A hanno in gran parte sfruttato l’elaborazione delle foto basata sull’intelligenza artificiale di Google per arrivare tra i migliori cellulari con fotocamera. L’attuale hardware della fotocamera su quei telefoni è stato piuttosto banale.

Questo sta cambiando con Pixel 7a, che sostituisce il sensore principale da 12,2 MP con uno da 64 MP. È una risoluzione più alta persino della fotocamera principale del Pixel 7.

Sono lieto di poter dire che Pixel 7a migliora notevolmente rispetto al modello precedente. Ho visto più dettagli negli sfondi delle immagini e un’illuminazione molto migliore durante i miei scatti. Le macchie scure che sarebbero scomparse nell’ombra ora mostrano sfumature.

Le basi ci sono: ottieni buone foto in modo affidabile con una luce piacevole o un’illuminazione interna scadente. Ha i suoi punti deboli e a volte la fotocamera Pixel super intelligente diventa un po’ troppo intelligente, ma è un pacchetto complessivo impressionante per i soldi.

Purtroppo, alcuni dei peggiori problemi rimangono. Google può affermare che questo telefono può scattare come un obiettivo zoom 8x, grazie all’inganno dello zoom digitale, ma quei trucchi non vengono fuori. Le foto ingrandite sono quasi inutilizzabili e sembrano ridicolmente più simili a un dipinto a olio che a una fotografia. Il Pixel 7a ha esattamente gli stessi problemi del 6a e produce scatti con zoom quasi identici e terribili.

Non sono tutte rose e fiori con Google Pixel 7a

C’è una batteria da 4.385 mAh nel 7A, una leggera diminuzione rispetto alla cella da 4.410 mAh del Pixel 6A. Google afferma che può durare fino a 72 ore con una singola carica, ma è in modalità Extreme Battery Saver. Purtroppo questo è il solo tallone d’Achille dello smartphone.

La durata della batteria è più importante di qualsiasi vantaggio in termini di prestazioni che potresti ottenere dal potente processore di Google, in grado di gestire senza problemi i migliori giochi e le app più avanzate.

Gioca a quei giochi per l’intero viaggio in treno per andare al lavoro, però, e faresti meglio ad avere un caricabatterie in attesa alla tua scrivania – e faresti anche meglio ad avere un paio d’ore di riserva prima di aver bisogno di nuovo di una batteria completa.

Il Google Pixel 7A supporta una ricarica cablata veloce da 18 W (nessun caricabatterie incluso nella confezione, naturalmente) e, novità di quest’anno, ricarica wireless da 7,5 W. Quest’ultima è piuttosto raro nella classe media, ed è bello avere la comodità di metterlo semplicemente su un caricabatterie alla fine della giornata.

Recensione Google Pixel 7a: tante cose belle ma anche una grossa pecca

