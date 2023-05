Google Pixel 7a: disponibili al download Kernel e immagini di sistema

Dopo mesi di anteprime e leak, il Google Pixel 7a è finalmente disponibile al grande pubblico. In effetti, la società ha anche caricato il codice sorgente del kernel e le immagini di sistema per il suo nuovo smartphone. Per gli utenti esperti e la comunità di modding, ciò significa che hanno un metodo costante per tornare facilmente alla configurazione di serie se ne hanno bisogno, oltre a immagini firmware ufficiali da esaminare.

Oltre al set di immagini di fabbrica, Google ha pubblicato tutti gli strumenti, i file e la documentazione necessari agli sviluppatori di terze parti interessati a eseguire software personalizzato anche su questo dispositivo.

Proprio come qualsiasi smartphone Pixel, l’installazione del software di serie sul Pixel 7a (nome in codice “lynx” – qualcosa che conosciamo dallo scorso settembre) può essere eseguita in due modi. Puoi prendere lo zip OTA completo ed eseguire un sideload utilizzando ADB attraverso la recovery oppure puoi eseguire il flashing dell’immagine di fabbrica utilizzando Fastboot.

Come a volte accade, Google ha pubblicato tre immagini di questo tipo per il Pixel 7a, almeno per la versione iniziale installata (TD4A.221205.042.x) con le patch di sicurezza di marzo 2023. Sono suddivisi per regione e operatore: uno per gli abbonati Verizon, uno per la regione EMEA (Europa, Medio Oriente e Asia) e un’altra immagine per gli altri. C’è anche una nuova build unificata (TQ2B.230505.005.A1), che corrisponde all’aggiornamento del primo giorno con SPL di maggio 2023 che sfugge a quel destino. Assicurati solo di prendere i file corretti per il tuo telefono.

